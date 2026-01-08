DJ Financial Conduct Authority:
Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 08-Jan-2026 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 08/01/2026, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Blencowe Resources Plc 1000000 Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid; Equity shares (transition) GB00BFCMVS34 -- Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 151200 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B579F325 -- securities 91000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B43VDT70 -- securities Issuer Name: LondonMetric Property PLC 975864 Ordinary Shares of 10p each; fully paid Equity shares (commercial GB00B4WFW713 -- companies) Issuer Name: iShares Physical Metals plc 821000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4ND3602 -- securities 144000 Physical Silver ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4NCWG09 -- securities 100000 Physical Platinum ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4LHWP62 -- securities Issuer Name: UNITED KINGDOM 4250000000 4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid Debt and debt-like GB00BVP99673 -- securities 946874000 4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid Debt and debt-like GB00BVP99673 -- securities Issuer Name: Xtrackers ETC plc 41000 Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; Debt and debt-like DE000A2T0VU5 -- fully paid securities 4200 Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities due 17/04/ Debt and debt-like DE000A2T0VT7 -- 2080; fully paid; securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 84000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully Debt and debt-like FR0013416716 -- paid securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 299000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH287 -- securities 23000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH394 -- securities Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 12500 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid Debt and debt-like XS2376095068 -- securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 23000 CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; Debt and debt-like GB00BLD4ZM24 -- fully paid securities 39800 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities 6000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities Issuer Name: iShares Digital Assets AG 938000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like XS2940466316 -- securities Issuer Name: HSBC Bank PLC 604716 Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Securitised derivatives GB00BTDGRV77 -- Piotech Inc. due 10/01/2028 Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 39000 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXN58 -- securities 20100 WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTC05 -- securities 120000 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like JE00B78CGV99 -- securities 93500 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXQ89 -- securities 15000 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like JE00B24DLX86 -- securities 12000 WisdomTree Lean Hogs; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB771 -- securities 865200 WisdomTree Natural Gas; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB334 -- securities 5218 WisdomTree Nickel; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY211 -- securities 15900 WisdomTree Silver; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY328 -- securities 13800 WisdomTree Zinc; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY872 -- securities 3900 WisdomTree Soybeans; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY542 -- securities 819100 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYG56 -- securities 21313400 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9Q956 -- securities 71600 WisdomTree Precious Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYF40 -- securities 7000 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV803 -- securities 10000 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9QD91 -- securities 62600 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV134 -- securities 59400 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTS64 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 125000 IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2852999429 -- securities 9000 IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS3068771271 -- securities
January 08, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)
