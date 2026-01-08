Anzeige
08.01.2026 09:33 Uhr
Financial Conduct Authority:

DJ Financial Conduct Authority: 

Financial Conduct Authority (-) 
Financial Conduct Authority: 
08-Jan-2026 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

08/01/2026, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice: 
 
Amount    Security Description                     Listing Category       ISIN 
 
Issuer Name: Blencowe Resources Plc 
 
1000000    Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid;          Equity shares (transition)  GB00BFCMVS34 --  

Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
151200    Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid    Debt and debt-like      IE00B579F325 --  
                                      securities 
 
 
91000     Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid   Debt and debt-like      IE00B43VDT70 --  
                                      securities 

Issuer Name: LondonMetric Property PLC 
 
975864    Ordinary Shares of 10p each; fully paid           Equity shares (commercial  GB00B4WFW713 --  
                                      companies) 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
821000    iShares Physical Gold ETC; fully paid            Debt and debt-like      IE00B4ND3602 --  
                                      securities 
 
 
144000    Physical Silver ETC; fully paid               Debt and debt-like      IE00B4NCWG09 --  
                                      securities 
 
 
100000    Physical Platinum ETC; fully paid              Debt and debt-like      IE00B4LHWP62 --  
                                      securities 

Issuer Name: UNITED KINGDOM 
 
4250000000  4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid         Debt and debt-like      GB00BVP99673 --  
                                      securities 
 
 
946874000   4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid         Debt and debt-like      GB00BVP99673 --  
                                      securities 

Issuer Name: Xtrackers ETC plc 
 
41000     Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080;  Debt and debt-like      DE000A2T0VU5 --  
       fully paid                          securities 
 
 
4200     Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities due 17/04/   Debt and debt-like      DE000A2T0VT7 --  
       2080; fully paid;                      securities 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
84000     Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully  Debt and debt-like      FR0013416716 --  
       paid                             securities 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
299000    WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid  Debt and debt-like      GB00BJYDH287 --  
                                      securities 
 
 
23000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like      GB00BJYDH394 --  
                                      securities 

Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 
 
12500     Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid       Debt and debt-like      XS2376095068 --  
                                      securities 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
23000     CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities;   Debt and debt-like      GB00BLD4ZM24 --  
       fully paid                          securities 
 
 
39800     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid  Debt and debt-like      GB00BLD4ZL17 --  
                                      securities 
 
 
6000     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid  Debt and debt-like      GB00BLD4ZL17 --  
                                      securities 

Issuer Name: iShares Digital Assets AG 
 
938000    Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid        Debt and debt-like      XS2940466316 --  
                                      securities 

Issuer Name: HSBC Bank PLC 
 
604716    Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by  Securitised derivatives   GB00BTDGRV77 --  
       Piotech Inc. due 10/01/2028 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
39000     WisdomTree Aluminium; fully paid               Debt and debt-like      GB00B15KXN58 --  
                                      securities 
 
 
20100     WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid     Debt and debt-like      JE00B2NFTC05 --  
                                      securities 
 
 
120000    WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid            Debt and debt-like      JE00B78CGV99 --  
                                      securities 
 
 
93500     WisdomTree Copper; fully paid                Debt and debt-like      GB00B15KXQ89 --  
                                      securities 
 
 
15000     WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid      Debt and debt-like      JE00B24DLX86 --  
                                      securities 
 
 
12000     WisdomTree Lean Hogs; fully paid               Debt and debt-like      JE00BN7KB771 --  
                                      securities 
 
 
865200    WisdomTree Natural Gas; fully paid              Debt and debt-like      JE00BN7KB334 --  
                                      securities 
 
 
5218     WisdomTree Nickel; fully paid                Debt and debt-like      GB00B15KY211 --  
                                      securities 
 
 
15900     WisdomTree Silver; fully paid                Debt and debt-like      GB00B15KY328 --  
                                      securities 
 
 
13800     WisdomTree Zinc; fully paid                 Debt and debt-like      GB00B15KY872 --  
                                      securities 
 
 
3900     WisdomTree Soybeans; fully paid               Debt and debt-like      GB00B15KY542 --  
                                      securities 
 
 
819100    WisdomTree Industrial Metals; fully paid           Debt and debt-like      GB00B15KYG56 --  
                                      securities 
 
 
21313400   WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid    Debt and debt-like      JE00BDD9Q956 --  
                                      securities 
 
 
71600     WisdomTree Precious Metals; fully paid            Debt and debt-like      GB00B15KYF40 --  
                                      securities 
 
 
7000     WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid       Debt and debt-like      JE00B2NFV803 --  
                                      securities 
 
 
10000     WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid  Debt and debt-like      JE00BDD9QD91 --  
                                      securities 
 
 
62600     WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid      Debt and debt-like      JE00B2NFV134 --  
                                      securities 
 
 
59400     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid       Debt and debt-like      JE00B2NFTS64 --  
                                      securities 

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
125000    IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid      Debt and debt-like      XS2852999429 --  
                                      securities 
 
 
9000     IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP; fully paid Debt and debt-like      XS3068771271 --  
                                      securities

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
