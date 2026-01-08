Financial Conduct Authority: -2

DJ Financial Conduct Authority:
Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 08-Jan-2026 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 08/01/2026, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Blencowe Resources Plc 1000000 Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid; Equity shares (transition) GB00BFCMVS34 -- Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 151200 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B579F325 -- securities 91000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B43VDT70 -- securities Issuer Name: LondonMetric Property PLC 975864 Ordinary Shares of 10p each; fully paid Equity shares (commercial GB00B4WFW713 -- companies) Issuer Name: iShares Physical Metals plc 821000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4ND3602 -- securities 144000 Physical Silver ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4NCWG09 -- securities 100000 Physical Platinum ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4LHWP62 -- securities Issuer Name: UNITED KINGDOM 4250000000 4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid Debt and debt-like GB00BVP99673 -- securities 946874000 4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid Debt and debt-like GB00BVP99673 -- securities Issuer Name: Xtrackers ETC plc 41000 Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; Debt and debt-like DE000A2T0VU5 -- fully paid securities 4200 Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities due 17/04/ Debt and debt-like DE000A2T0VT7 -- 2080; fully paid; securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 84000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully Debt and debt-like FR0013416716 -- paid securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 299000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH287 -- securities 23000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH394 -- securities Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 12500 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid Debt and debt-like XS2376095068 -- securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 23000 CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; Debt and debt-like GB00BLD4ZM24 -- fully paid securities 39800 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities 6000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities Issuer Name: iShares Digital Assets AG 938000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like XS2940466316 -- securities Issuer Name: HSBC Bank PLC 604716 Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Securitised derivatives GB00BTDGRV77 -- Piotech Inc. due 10/01/2028 Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 39000 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXN58 -- securities 20100 WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTC05 -- securities 120000 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like JE00B78CGV99 -- securities 93500 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXQ89 -- securities 15000 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like JE00B24DLX86 -- securities 12000 WisdomTree Lean Hogs; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB771 -- securities 865200 WisdomTree Natural Gas; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB334 -- securities 5218 WisdomTree Nickel; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY211 -- securities 15900 WisdomTree Silver; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY328 -- securities 13800 WisdomTree Zinc; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY872 -- securities 3900 WisdomTree Soybeans; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY542 -- securities 819100 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYG56 -- securities 21313400 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9Q956 -- securities 71600 WisdomTree Precious Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYF40 -- securities 7000 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV803 -- securities 10000 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9QD91 -- securities 62600 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV134 -- securities 59400 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTS64 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 125000 IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2852999429 -- securities 9000 IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS3068771271 -- securities
January 08, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)
2200 IncomeShares AMD Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS3068775694 -- securities 9500 IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS3068776312 -- securities 150000 Leverage Shares IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP; Debt and debt-like XS2875105608 -- fully paid securities 5500 IncomeShares Silver+ Yield ETP; fully paid Debt and debt-like XS3068774614 -- securities 135000 Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; Debt and debt-like XS2399367254 -- fully paid securities 34000 Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2472195952 -- securities 4200 Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities due 04/06/2070; Debt and debt-like XS2675739135 -- fully paid securities 150000 Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP Securities; fully Debt and debt-like XS3072228334 -- paid securities 53000 Leverage Shares -3x Short Silver ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS3231934442 -- securities 30000 Leverage Shares -3x Short UBS ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2691036805 -- securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 3000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid Debt and debt-like JE00BN2CJ301 -- securities 99270 WisdomTree Physical Silver; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3333 -- securities 18700 WisdomTree Physical Gold; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3770 -- securities 2100 WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3W29 -- securities 7800 WisdomTree Physical Platinum; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS2W53 -- securities 7521 WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid Debt and debt-like JE00B588CD74 -- securities Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 5000 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid Debt and debt-like GB00B00FHZ82 -- securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 2000 WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid Debt and debt-like JE00B766LB87 -- securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Metal Securities Limited 185000 WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged; fully paid Debt and debt-like JE00B7VG2M16 -- securities Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 7600 WisdomTree Industrial Metals Enhanced; fully paid Debt and debt-like IE00BF4TWC33 -- securities 2125000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like XS2819843900 -- securities 70000 WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like IE00B8JVMZ80 -- securities 130000 WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Debt and debt-like XS2819843736 -- Leveraged; fully paid securities 65000 WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like XS2819844387 -- securities 146500000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like IE00B8JG1787 -- securities
If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352.
Notes SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their dealing notice. =-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. †Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. ~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. ^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment Exchange. *Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its markets.
