Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 8 janvier 2026) - Adam Berk, chef de la direction et président, One Bullion Limited (« One Bullion » ou la « société » TSXV: OBUL) et son équipe de direction se sont joints à Dean McPherson, chef, Développement des affaires, Secteur minier mondial, Bourse de Toronto (« TSX »), pour fermer les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.





Fondée en 2018, One Bullion est une société d'exploration aurifère dont le siège social est situé à Toronto. Elle met en valeur des actifs aurifères de haute qualité au Botswana. La société contrôle trois projets d'exploration d'une superficie globale d'environ 8 004 km2 au sein de ceintures de roches vertes hautement prometteuses, dans l'un des territoires les plus stables et les plus favorables à l'exploitation minière en Afrique. La stratégie de One Bullion consiste à bâtir une entreprise d'exploration et d'exploitation minière de calibre mondial en menant des activités d'exploration disciplinées et fondées sur les données, notamment grâce à la géophysique avancée et au ciblage assisté par l'IA. La société s'est engagée à adopter des pratiques d'exploration responsables, à assurer la gérance de l'environnement et à établir un dialogue constructif avec les collectivités locales, tout en mettant l'accent sur la création de valeur à long terme. S'appuyant sur la rigueur technique, sur la stabilité du territoire où elle exerce ses activités et sur son portefeuille de projets évolutif, One Bullion vise à assurer une croissance durable et des rendements attrayants pour ses parties prenantes.

Source: Toronto Stock Exchange