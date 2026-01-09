DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Moskau findet wegen eines Feritages zum Wochenausklang kein Handel statt.

MONTAG: In Tokio bleibt die Börse wegen des Feiertages "Seijin no Hi" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports Products hat einem Agenturbericht zufolge ein Kaufangebot für die 29-prozentige Puma-Beteiligung der französischen Milliardärsfamilie Pinault unterbreitet. Wie Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat der Jack-Wolfskin-Eigentümer sein Angebot bereits vor einigen Wochen vorgelegt. Auch die Finanzierung habe das in Hongkong börsennotierte Unternehmen bereits gesichert. Eine Antwort der Familien-Holding Artemis, die Angebote für ihre Puma-Beteiligung von über 40 Euro pro Aktie erwarte, stehe jedoch noch aus. Sowohl Artemis als auch Puma lehnten eine Stellungnahme ab. Anta reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 08:00 Handelsbilanz November Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +16,9 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Importe PROGNOSE: k.A. zuvor: -1,2% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion November PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +73.000 gg Vm zuvor: +64.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj 14:30 Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +2,5% gg Vm August: -8,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,1% gg Vm August: -3,7% gg Vm 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober PROGNOSE: 52,0 Baubeginne PROGNOSE: 1,33 Mio zuvor: k.A. Baugenehmigungen PROGNOSE: 1,34 Mio zuvor: k.A. 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.291,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.960,00 -0,03% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.672,50 -0,1% Nikkei-225 (Tokio) 51.920,81 +1,6% Hang-Seng (Hongk.) 26.173,69 +0,1% Shanghai-Comp. 4.108,32 +0,6% Donnerstag: INDEX zuletzt +/- % DAX 25.127,46 +0,0% DAX-Future 25.277,00 +0,2% XDAX 25.144,60 +0,2% MDAX 32.083,03 +0,1% TecDAX 3.780,05 -0,4% SDAX 17.910,24 -0,5% Euro-Stoxx-50 5.904,32 -0,3% Stoxx-50 5.015,77 -0,1% Dow-Jones 49.266,11 +0,6% S&P-500 6.921,46 +0,0% Nasdaq Composite 23.480,02 -0,4%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Vor wichtigen Impulsen aus den USA dürfte Zurückhaltung herrschen: Die Blicke richten sich auf den Obersten Gerichtshof in den USA. Dieser könnte sich am Freitag zur Rechtmäßigkeit der Strafzölle der US-Regierung äußern. Diese wurden hauptsächlich per Dekret eingeführt. Sollten die Richter die Zölle als unrechtmäßig befinden, gehen Analysten davon aus, dass die US-Administration andere Wege und Mittel suchen werde, um an diesen festzuhalten. Gleichwohl dürfte eine negative Entscheidung Auswirkung auf die Finanzmärkte haben. Der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag liefert dann wohl den wichtigsten Impulsgeber des Tages. Derweil kämpft die chinesische Wirtschaft weiter mit einem zu geringen Preisdruck. Die Verbraucherinflation hat im Dezember leicht angezogen, während die Erzeugerpreise weiterhin rückläufig waren. Damit geht ein weiteres Jahr zu Ende, das von anhaltendem Deflationsdruck bei gleichzeitig schwacher Binnennachfrage geprägt war.

Rückblick: Etwas leichter - Geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit Venezuela und Grönland belasteten das Sentiment für Aktien leicht. Zudem lieferte die langsam startende Berichtssaison erste Erkenntnisse über das Schlussquartal 2025. Der Rüstungssektor (+0,9%) legte weiter zu, da die Spannungen rund um Grönland den Fokus dafür schärften, welche Investmentthemen und Sektoren Anleger 2026 im Blick haben sollten. Kursverluste gab es bei den Aktien der Arbeitsmarktdienstleister nach einer negativen Studie von Jefferies. Für Randstad (-2,6%) halbierten die Analysten fast ihr Kursziel. Zudem wurden die Titel auf "Underperform" von "Buy" abgestuft. Hays verloren 5,5 Prozent und Adecco 3,7 Prozent. Beide wurden auf "Underperform" gesenkt. Shell fielen nach einem Zwischenbericht um 3,5 Prozent. Die Technologiewerte (-2,2%) belastete nach Aussge von Panmure die Aussage von Samsung, wonach steigende Speicherkosten potenziell Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Technologieprodukten haben dürften. ASMI verloren 6,9 Prozent und BE Semiconductor 4,9 Prozent. ASML, die einige Gemeinschaftsprojekte mit Samsung betreibt, fielen um 3,7 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Wenig verändert - Nach einem erneuten Rekordhoch ging dem DAX die Luft aus. Die deutschen Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe für den Monat November überraschten positiv. Für Deutsche Telekom ging es um 3,7 Prozent auf 28,31 Euro nach oben, nachdem Morgan Stanley das Votum "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro bestätigt hatte. Nachdem der Telekom-Wert 2025 unter mehreren Faktoren gelitten habe, sollte sich die Aktie 2026 besser entwickeln, hieß es. Für Bayer ging es um 3,1 Prozent nach oben. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte den Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats für AB-1009 von der zu Bayer gehörenden AskBio angenommen. Puma gewannen 8,6 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht verwiesen, wonach die chinesische Anta Sports die Beteiligung des Großaktionärs Pinault kaufen wolle. "Unklar ist, ob Pinault sich auf dem aktuellen Niveau trennen will", so ein Händler. Adidas folgten mit plus 2,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Kurse legten leicht zu. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag herrschte jedoch Zurückhaltung. Unternehmensnachrichten waren erneut dünn gesät. MTU zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der Triebwerksspezialist eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 600 Millionen Euro begeben will.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag dominierte Zurückhaltung. Im Technologiesektor nahmen Anleger vor allem bei Speicherchipherstellern Gewinne mit. Konjunkturdaten setzten keine Akzente. Rüstungswerte erholten sich von ihren kräftigen Vortagesverlusten, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf 1,5 Billionen Dollar bis 2027 angekündigt hatte. Die Aktien von Lockheed Martin gewannen 4,3 und die von Northrop Grumman 2,3 Prozent. Applied Digital kletterten um 8,1 Prozent. Der bereinigte Gewinn übertraf die Erwartungen, der Umsatz hatte sich etwa verdreifacht. Constellation Brands stiegen um 5,4 Prozent. Der Getränkehersteller meldete einen niedrigeren Quartalsumsatz und -gewinn. Die Ergebnisse übertrafen jedoch die Markterwartungen. Abbvie hatte Berichte über Verhandlungen zur Übernahme des Krebsmedikamentenspezialisten Revolution Medicines zurückgewiesen. Während sich Abbvie 4 Prozent tiefer zeigten, stiegen Revolution Medicines um 4,6 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Die Anleiherenditen erholten sich, nachdem die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf einen soliden Arbeitsmarkt hingedeutet hatten. Auch das überraschend geschrumpfte Handelsbilanzdefizit habe das Interesse an Anleihen gedämpft, hieß es. Die Zehnjahresrendite stieg um 5 Basispunkte auf 4,19 Prozent.

DEVISENMARKT

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:02 % YTD EUR/USD 1,1651 -0,1% 1,1659 1,1666 -0,6% EUR/JPY 183,36 +0,3% 182,88 183,00 -0,6% EUR/CHF 0,9318 +0,1% 0,9311 0,9318 +0,1% EUR/GBP 0,8677 -0,0% 0,8677 0,8678 -0,5% USD/JPY 157,37 +0,3% 156,85 156,86 -0,1% GBP/USD 1,3428 -0,1% 1,3437 1,3442 -0,1% USD/CNY 7,0133 -0,1% 7,0189 7,0183 +0,0% USD/CNH 6,9822 +0,0% 6,9814 6,9823 +0,2% AUS/USD 0,6694 -0,1% 0,6703 0,6698 +0,8% Bitcoin/USD 90.924,15 -0,2% 91.128,35 90.814,10 +2,7%

