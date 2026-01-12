Zürich- Der US-Dollar hat am Montag klar an Wert verloren. Händler verweisen dabei auf den verschärften Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank Fed Jerome Powell. Das EUR/USD-Paar notiert am Montagnachmittag bei 1,1677. Damit hat der Greenback zum Euro an Wert eingebüsst. Denn im frühen Handel mussten erst 1,1622 Dollar bezahlt werden. Auch zum Franken hat die US-Devise nachgegeben: Das USD/CHF-Paar wird aktuell bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab