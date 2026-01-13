Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. wird offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor des legendären Snow Polo World Cup St. Moritz

WEST PALM BEACH, FL UND ST. MORITZ, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 13. Januar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), wird ihr Debüt als offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor des 41.Snow Polo World Cup St. Moritz geben, der vom 23. bis 25. Januar 2026 auf dem legendären zugefrorenen See von St. Moritz stattfindet. Die erstmalige Partnerschaft von U.S. Polo Assn. mit dem weltweit renommiertesten und legendärsten Snow-Polo-Turnier unterstreicht die authentische Verbundenheit der Marke mit diesem Sport und ihr kontinuierliches Engagement für die Förderung des Polosports auf der ganzen Welt.

Bildunterschrift: Snow Polo World Cup St. Moritz, mit dem offiziellen Trikot- und Bekleidungssponsor U.S. Polo Assn. Bildnachweis: Christian Sommer

Der Snow Polo World Cup St. Moritz 2026 verspricht bereits jetzt eine Rekordveranstaltung zu werden, mit einer beispiellosen Nachfrage nach Tickets, internationalen Spitzenspielern und weltweiter Aufmerksamkeit für eines der renommiertesten Polo-Turniere der Welt, das auf Schnee ausgetragen wird. Zu dieser Veranstaltung werden mehr als 26.000 Menschen aus ganz Europa und der ganzen Welt erwartet.

"Für U.S. Polo Assn. geht es beim Sponsoring des 41. Snow Polo World Cup St. Moritz um Authentizität und Verbundenheit", sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet und vermarktet. "Die Unterstützung von legendären Poloturnieren wie dem Snow Polo World Cup St. Moritz unterstreicht unsere Authentizität und unser Engagement für die Athleten dieses Sports, seine Geschichte und seine Zukunft. Gleichzeitig bringen wir echte, vom Sport inspirierte Bekleidung zu Kunden aus aller Welt an einen der inspirierendsten Polo-Austragungsorte der Welt."

Während des gesamten Wochenendes wird U.S. Polo Assn. Teams, offizielle Vertreter und wichtige Veranstaltungsmitarbeiter mit maßgeschneiderten, leistungsorientierten Trikots und Bekleidung ausstatten, die sowohl den Anforderungen des Wettkampf-Winterpolos als auch dem eleganten Stil von St. Moritz gerecht werden. Die Präsenz von U.S. Polo Assn. unterstreicht das Engagement des Unternehmens für diesen Sport - über Klimazonen, Kontinente und Kulturen hinweg - und bleibt dabei seiner tief verwurzelten Sport-DNA treu.

Darüber hinaus wird U.S. Polo Assn. beim Snow Polo World Cup eine kuratierte Limited Edition St. Moritz Capsule Collection vorstellen, die das sportliche Erbe der Marke mit alpiner Eleganz verbindet. Diese Kollektion ist im U.S. Polo Assn.-Store am zugefrorenen See in Zusammenarbeit mit Ender Sport sowie online unter www.uspashop.com und www.endersport.com erhältlich. Die limitierte Kollektion ist vom Schneepolo inspiriert und wurde im Designstudio von U.S. Polo Assn. in Florenz, Italien, mit Fokus auf Funktionalität und Handwerkskunst entworfen. Sie umfasst langärmelige Poloshirts, kuschelige Mützen und stylische Sweater. Die Poloshirts und Accessoires für kaltes Wetter der Capsule Collection sind aus hochwertigen Stoffen und Materialien gefertigt, die auch bei Minustemperaturen für Wärme, Flexibilität und Komfort sorgen. Mit ihren maßgeschneiderten Silhouetten, ihrer subtilen Weichheit und den charakteristischen Sticklogos von U.S. Polo Assn. und dem Snow Polo World Cup St. Moritz passt die Kollektion sowohl zum Après-Polo am zugefrorenen See als auch zum alpinen Alltag.

"Europa hat sich zu einem der dynamischsten und strategisch wichtigsten Märkte für U.S. Polo Assn. entwickelt, angetrieben durch die starke Nachfrage der Verbraucher nach authentischem, sportlich inspiriertem Stil und durch die kontinuierlichen Investitionen der Marke in den Einzelhandel, den Großhandel und die digitale Expansion in der Region", sagte Lorenzo Nencini, CEO von INCOM, dem westeuropäischen Bekleidungslizenznehmer von U.S. Polo Assn. "Als langjähriger Partner der Marke in Westeuropa sind wir stolz darauf, dieses Wachstum mitzugestalten, indem wir den europäischen Verbrauchern durch hochwertige Kollektionen und bedeutungsvolle globale Aktivitäten das wahre Erbe des Polosports näherbringen."

"Der Snow Polo World Cup St. Moritz vereint Leistungssport, Luxus und internationale Sichtbarkeit auf eine Weise, die bei europäischen Kunden großen Anklang findet. Damit ist er die perfekte Bühne, um die Authentizität, Handwerkskunst und Führungsrolle von U.S. Polo Assn. als globale Sportmarke zu präsentieren", fügte Nencini hinzu.

Vor der dramatischen Kulisse des zugefrorenen Engadiner Sees wird das Turnier mit einer Weltklasse-Besetzung aufwarten, darunter die Polo-Legende David "Pelon" Stirling sowie die internationalen Stars Nico Pieres, Alfredo Bigatti und Robert Strom. Die Eröffnungsspiele am Freitag werden das Tempo vorgeben, bevor sich der Wettbewerb bis zum mit Spannung erwarteten Finale am Sonntag steigert.

Der 1985 gegründete Snow Polo World Cup St. Moritz hat sich zu einem der prestigeträchtigsten Events dieser Sportart entwickelt und wird für seine einzigartige Kulisse, seine sportliche Exzellenz und seine unvergleichliche Gastfreundschaft gefeiert. Die Ausgabe 2026 wird bereits jetzt als Meilenstein gefeiert, da die VIP-Erlebnisse schon lange im Voraus ausverkauft sind und das weltweite Interesse so groß ist wie nie zuvor.

"Wir sind stolz darauf, U.S. Polo Assn. zum ersten Mal als offiziellen Trikot- und Bekleidungssponsor des 41. Snow Polo World Cup St. Moritz 2026 begrüßen zu dürfen", sagte Reto Gaudenzi, Gründer und CEO des Snow Polo World Cup St. Moritz. "Als Marke, die aus dem Polosport hervorgegangen ist, bringt U.S. Polo Assn. eine Authentizität und einen Respekt für den Polosport mit, die wirklich mit den Werten dieses herausragenden Turniers übereinstimmen."

"Diese Partnerschaft stärkt die Verbindung zwischen Spitzensport und Tradition und verbessert gleichzeitig das Erlebnis für Spieler, Teams und Gäste auf dem zugefrorenen See von St. Moritz", fügte Gaudenzi hinzu.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Snow Polo World Cup setzt sich die U.S. Polo Assn. weiterhin für den Polosport auf höchstem Niveau ein, unterstützt die Athleten, würdigt die Traditionen des Spiels und verbindet Verbraucher weltweit mit einem Sport, der die Marke nicht nur als Inspiration, sondern auch als ihren Ursprung definiert.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und StarSports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1.Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, ModernRetail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

Über INCOM

Incom S.P.A. wurde 1951 in Montecatini Terme (PT) gegründet und ist als Bekleidungsabteilung der Marke U.S. Polo Assn. in Lizenz tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen wichtige globale Bekleidungsmarken. Außerdem gehört Incom zu den führenden Lieferanten von Militär- und Paramilitärbekleidung für den italienischen Staat, darunter Uniformen und technische Bekleidung, die mit dem speziellen Float-Patent für schwimmfähige Kleidungsstücke hergestellt werden. Seit Januar 2008 produziert und vertreibt Incom in Europa Herren-, Damen- und Kinderbekleidung, Unterwäsche und Bademode unter der Marke U.S. Polo Assn. und erzielt dabei stetig wachsende Umsatzergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.incomitaly.com.

Über Snow Polo und die Evviva Polo St. Moritz Ltd.

Der erste Polo-Wettkampf fand 1985 statt, wobei St. Moritz diese Weltpremiere ausrichtete. Seitdem findet der Snow Polo World Cup jedes Jahr am letzten Januarwochenende in St. Moritz statt. 2014 gründeten führende Vertreter des Snow Polo in der Schweiz die Evviva Polo St. Moritz Ltd. und unterzeichneten einen langfristigen Vertrag mit der Stadt St. Moritz, wodurch die nachhaltige Fortführung des Snow Polo World Cup St. Moritz gesichert wurde. Der Verwaltungsrat besteht aus Dr. Piero Dillier (President), Reto Gaudenzi (Founder, Vice President und CEO) und Arndt Küchel; Jürg Reinger ist CFO. Ein eingespieltes Team aus lokalen und regionalen Partnern und der See Infra Ltd arbeitet Hand in Hand mit den Organisatoren, um das Turnier durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.snowpolo-stmoritz.com.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie:

Stacey Kovalsky (U.S.) - VP, Global PR and Communications

Tel.: +954-673-1331 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Veranstaltung vor Ort:

Alessia Lana, Incom (Europe)

Tel.: +39 335 126 6850 E-Mail: a.lana@incomitaly.com

Paola Varani, HUB (Italy)

Tel.: +39 347 530 0742 E-Mail: paolavarani@hubcomm.net

