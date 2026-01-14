EQS-News: 50 Best / Schlagwort(e): Sonstiges

EUROPE'S 50 BEST BARS KÜNDIGT ACADEMY CHAIRS SOWIE SPEZIELLE AUSZEICHNUNGSKATEGORIEN FÜR DIE ERSTAUSGABE AN



LONDON, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, die Organisation hinter The World's 50 Best Bars, stellt die 10 Auszeichnungskategorien sowie ausgewählte Academy Chairs für die erste Ausgabe von Europe's 50 Best Bars vor. Die Liste der Europe's 50 Best Bars 2026 sowie die Gewinner der Sonderpreise werden in diesem Jahr bei einer Live-Preisverleihung bekannt gegeben; Datum sowie Veranstaltungsort werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Die Rangliste wird durch die Stimmen der Europe's 50 Best Bars Academy bestimmt - ein Gremium von 300 anonymen, geschlechterparitätischen Experten, darunter Barkeeper, Barbesitzer, Getränkemedien und weitgereiste Cocktailliebhaber, die von 11 Academy Chairs ausgewählt werden, die jeweils eine europäische Unterregion vertreten. Unabhängig von der The World's 50 Best Bars Academy arbeitet das europäische Panel mit einem eigenen Abstimmungszeitraum und konzentriert sich ausschließlich auf Bar-Erlebnisse in Europa. Besondere Preiskategorien Michter's Art of Hospitality Award: Vor der Zeremonie bekannt gegeben, werden Bars ausgezeichnet, die sich durch außergewöhnliche Herzlichkeit, Service sowie Gästeinteraktion auszeichnen.

Vor der Zeremonie bekannt gegeben, werden Bars ausgezeichnet, die sich durch außergewöhnliche Herzlichkeit, Service sowie Gästeinteraktion auszeichnen. Altos Bartenders' Bartender Award: Eine zweite, im Voraus angekündigte Auszeichnung, die von Fachkollegen für Kompetenz, Innovation und Beitrag zur Branche vergeben wird.

Eine zweite, im Voraus angekündigte Auszeichnung, die von Fachkollegen für Kompetenz, Innovation und Beitrag zur Branche vergeben wird. One To Watch Award: Eine aufstrebende Bar in Europa, von der 50 Best glaubt, dass sie in einer künftigen Ausgabe vertreten sein könnte.

Eine aufstrebende Bar in Europa, von der 50 Best glaubt, dass sie in einer künftigen Ausgabe vertreten sein könnte. Icon Award: Verliehen an eine Person, die einen herausragenden Beitrag zum Gastgewerbe geleistet hat.

Verliehen an eine Person, die einen herausragenden Beitrag zum Gastgewerbe geleistet hat. Best New Opening Award: Verliehen an einen herausragenden Neuzugang in Europas Barszene.

Verliehen an einen herausragenden Neuzugang in Europas Barszene. Sustainable Bar Award: Eine Bar, die einen herausragenden Einsatz für Nachhaltigkeit zeigt.

Eine Bar, die einen herausragenden Einsatz für Nachhaltigkeit zeigt. Best Cocktail Menu Award: Präsentiert außergewöhnliche Kreativität, Geschichtenerzählen und Innovation.

Präsentiert außergewöhnliche Kreativität, Geschichtenerzählen und Innovation. Best Bar Design Award: Würdigt innovative und durchdachte Räume, die sich durch Ästhetik, Nachhaltigkeit sowie Funktionalität auszeichnen.

Würdigt innovative und durchdachte Räume, die sich durch Ästhetik, Nachhaltigkeit sowie Funktionalität auszeichnen. Best in Destination Award: Die bestplatzierte Bar in jeder Region wird als Best Bar der jeweiligen Region ausgezeichnet.

Die bestplatzierte Bar in jeder Region wird als Best Bar der jeweiligen Region ausgezeichnet. The Best Bar in Europe 2026: Die Bar auf Platz No.1 in der Rangliste. Academy Chairs Academy Chairs werden aufgrund ihrer Expertise sowie ihrer Netzwerke ausgewählt, um eine vielfältige und ausgewogene Repräsentation von Bars in ganz Europa sicherzustellen. Bára Urbanová - Griechenland, Türkei und südliche Balkanstaaten

Eleni Nikoloulia - Griechenland, Türkei und südliche Balkanstaaten

Alia Akkam - Ungarn, Südeuropa und nördlicher Balkan

Juliane Reichert - Deutschland, Österreich und Schweiz

Arina Nikolskaya - Osteuropa und Baltikum

François Monti - Spanien und Portugal

Hamish Smith - UK und Irland

Laurence Marot - Frankreich

Jakob Sundin - Nordische Länder

Ara Carvallo - Benelux

Penelope Vaglini - Italien Medienzentrum:

https://mediacentre.theworlds50best.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2831469/Europe_50_Best_bars_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/europes-50-best-bars-kundigt-academy-chairs-sowie-spezielle-auszeichnungskategorien-fur-die-erstausgabe-an-302659876.html



