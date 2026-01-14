EQS-News: 50 Best
LONDON, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, die Organisation hinter The World's 50 Best Bars, stellt die 10 Auszeichnungskategorien sowie ausgewählte Academy Chairs für die erste Ausgabe von Europe's 50 Best Bars vor. Die Liste der Europe's 50 Best Bars 2026 sowie die Gewinner der Sonderpreise werden in diesem Jahr bei einer Live-Preisverleihung bekannt gegeben; Datum sowie Veranstaltungsort werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Die Rangliste wird durch die Stimmen der Europe's 50 Best Bars Academy bestimmt - ein Gremium von 300 anonymen, geschlechterparitätischen Experten, darunter Barkeeper, Barbesitzer, Getränkemedien und weitgereiste Cocktailliebhaber, die von 11 Academy Chairs ausgewählt werden, die jeweils eine europäische Unterregion vertreten. Unabhängig von der The World's 50 Best Bars Academy arbeitet das europäische Panel mit einem eigenen Abstimmungszeitraum und konzentriert sich ausschließlich auf Bar-Erlebnisse in Europa.
Besondere Preiskategorien
Academy Chairs
Academy Chairs werden aufgrund ihrer Expertise sowie ihrer Netzwerke ausgewählt, um eine vielfältige und ausgewogene Repräsentation von Bars in ganz Europa sicherzustellen.
