Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 15 janvier 2026) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou « la Société ») a le plaisir de fournir une mise à jour sur l'avancement de son programme d'échantillonnage en vrac prévu et de l'étude de faisabilité de phase 1 (« EF ») basé sur un scénario de traitement à forfait.

Échantillonnage en vrac

En septembre 2025, Amex a soumis la demande de permis pour le programme d'échantillonnage en vrac. Sous réserve de l'obtention des permis et des autorisations réglementaires, la société prévoit de commencer les activités d'échantillonnage en vrac au cours de la première moitié de 2026.

Les principaux développements sont les suivants :

Les demandes de devis progressent bien, avec celles à long délai de livraison ayant déjà été envoyées.

Des réunions ont eu lieu avec les principaux fournisseurs de services (entrepreneurs, fournisseurs d'équipements et d'infrastructures, consultants, etc.) et les discussions se poursuivent.

Des discussions avancées sont en cours pour le traitement du matériel minéralisé dans des installations situées à proximité, dans la région d'Abitibi.

Les plans détaillés (portail, rampe, développement, chantiers) ont été finalisés et devraient également être utilisés pour la phase 1 de l'exploitation minière.

Pour rappel, l'accès au gisement Perron, grâce à un échantillonnage en vrac souterrain, permettra de valider certaines hypothèses avancées, d'obtenir davantage d'informations techniques (géologie, exploitation minière, etc.) et ainsi de développer le projet Perron de manière prudente et diligente.

En cliquant sur le lien suivant, les lecteurs peuvent visionner une courte vidéo présentant l'infrastructure de surface proposée pour l'échantillonnage en vrac, ainsi que les chantiers d'extraction sélectionnés :

Vidéo sur l'échantillonnage en vrac - Français - Amex Exploration Inc. - VRIFY





Figure 1: Vue vers le nord du projet proposé pour l'échantillonnage en vrac.

Pour obtenir une version améliorée de ce graphique, veuillez consulter ce lien :

https://images.newsfilecorp.com/files/2667/280494_ed51096544fe4ad9_002full.jpg

Étude de faisabilité de phase 1

Amex a confié à Evomine, une firme québécoise d'ingénieurs-conseils, le mandat de réaliser la conception technique détaillée de l'échantillonnage en vrac prévu et de diriger l'étude de faisabilité de phase 1. Cette approche intégrée générera des synergies significatives entre le programme d'échantillonnage en vrac et le scénario de développement de phase 1.

En décembre 2025, un composite de 120 kilogrammes de matériel minéralisés provenant de la zone Champagne a été envoyé à un laboratoire métallurgique dans le cadre de cette étude de faisabilité. Ces essais visent à approfondir les connaissances métallurgiques de la zone et à vérifier la compatibilité avec les schémas de traitement des usines locales situées autour du projet Perron.

L'étude de faisabilité de phase 1 devrait être achevée et publiée d'ici la fin du premier trimestre 2026. Elle tiendra compte des conditions actuelles du marché, notamment de la récente hausse du prix de l'or, qui devrait avoir un impact positif sur la rentabilité du projet. L'étude est destinée à servir de document de référence pour appuyer les décisions relatives à l'obtention des permis et au développement futur du projet. Sur la base du calendrier et des progrès actuels, Amex continue de viser un démarrage potentiel du projet en 2028.

Amex continue de faire progresser le projet Perron de manière stratégique, positionnant la société de manière à tirer parti des tendances favorables du marché de l'or et à créer de la valeur pour ses actionnaires.

Personnes Qualifiés et QA&QC

Les informations scientifiques et techniques présentées dans ce communiqué de presse ont été examinées et approuvées par Stephen Coates, ingénieur professionnel, une « personne qualifiée » indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (la « personne qualifiée »).

À propos d'Amex

Amex Exploration inc. a fait d'importantes découvertes d'or à haute teneur, ainsi que des zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, dans le cadre de son projet aurifère Perron, détenu à 100 %, situé à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, au Québec. Le projet Perron consiste en 183 claims contigus, pour une superficie de 65,75 km². Le projet abrite à la fois des minéralisations aurifères à fort tonnage et à haute teneur.

Combiné aux projets adjacents et contigus Perron West, Abbotsford et Hepburn (y compris les concessions supplémentaires acquises par jalonnement) en Ontario, le portefeuille foncier consolidé s'étend sur une superficie de 501,08 km². Cette vaste propriété se trouve dans une zone géologique très prometteuse, propice à la minéralisation aurifère à haute teneur et à la minéralisation SMV.

Le projet bénéficie d'excellentes infrastructures: accessible par une route praticable toute l'année, il est situé à seulement 30 minutes d'un aéroport et à environ 6.5 km de la ville de Normétal. Il est également situé à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d'importants producteurs d'or.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, à l'exception des déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, celles décrivant l'incidence de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet aurifère Perron, les résultats de l'ÉEP (tels que commentés dans le présent communiqué), notamment les dépenses d'investissement (CAPEX), les coûts d'exploitation (OPEX), le NPV et le IRR, la valeur estimée du projet aurifère Perron, les scénarios de développement des opérations, les paramètres commerciaux et techniques, l'attrait économique du projet, les plans de durée de vie de la mine (LOM), la stratégie marketing envisagée par la Société, les tendances du marché, les prix futurs de l'or, les retombées du projet Perron pour les communautés locales, notamment en termes de création d'emplois, la production annuelle projetée des opérations de la Société, les échéanciers et coûts liés aux diverses initiatives, livrables et jalons décrits dans le présent communiqué et leurs résultats escomptés, la performance financière et opérationnelle attendue de la Société, la nature des relations avec les parties prenantes telles que la communauté locale, y compris la Première Nation Abitibiwinni, les estimations des ressources minérales (y compris les hypothèses et estimations utilisées pour leur préparation), les perspectives générales d'affaires et d'exploitation de la Société, sa croissance future et ses perspectives commerciales, ainsi que les déclarations figurant dans le paragraphe « À propos d'Amex » et ailleurs dans le communiqué qui décrivent essentiellement les perspectives et objectifs de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et sont basées sur les attentes, estimations et projections en date du présent communiqué. Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par la Société au moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. De plus, ces déclarations prospectives reposent sur divers facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment: la relation d'affaires entre la Société et ses parties prenantes; la capacité à opérer de manière sécuritaire et efficace; la livraison et l'installation en temps opportun, et aux prix estimés, des équipements nécessaires à la production; les prix de vente présumés de l'or; l'exactitude de toute estimation des ressources minérales; les taux de change et d'intérêt futurs; la stabilité politique et réglementaire; les prix des matières premières et les coûts de production; l'obtention des approbations, licences et permis gouvernementaux, réglementaires et de tiers à des conditions favorables; la stabilité du marché du travail; la stabilité des marchés financiers et des marchés de capitaux; la disponibilité des équipements et des fournitures essentielles, des pièces de rechange et des consommables; diverses hypothèses fiscales; les estimations de CAPEX et d'OPEX; l'état des permis du projet aurifère Perron; l'ensemble des projections économiques et opérationnelles liées au projet; les infrastructures locales; les perspectives commerciales et opportunités de la Société; ainsi que les estimations de performance opérationnelle des équipements. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future.

Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes, connus ou inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs de risque pouvant entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles figurent notamment, sans s'y limiter: les retards dans les délais de livraison prévus des équipements; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et à en tirer les bénéfices escomptés; la disponibilité de financement ou de financement à des conditions favorables pour la Société; la dépendance à l'égard des prix des matières premières; l'impact de l'inflation sur les coûts; les risques liés à l'obtention des permis nécessaires; la performance opérationnelle des actifs et activités de la Société; les facteurs de concurrence dans l'industrie de l'extraction et de la production aurifère; les changements dans les lois et règlements affectant les activités de la Société; les risques liés à l'acceptabilité politique et sociale; les risques liés à la réglementation environnementale; les risques liés aux taux de change et de change de devises; les évolutions technologiques; les conditions économiques générales; ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie, à la structure du capital et aux affaires en général. Une description plus détaillée des risques et incertitudes figure dans le rapport de gestion annuel de la Société, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Des facteurs imprévisibles ou inconnus, non abordés dans cette note de mise en garde, pourraient également avoir des effets défavorables importants sur les déclarations prospectives.

Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats réels et pourraient faire en sorte que ces derniers diffèrent de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans de telles déclarations.

Les déclarations prospectives sont fournies dans le seul but de communiquer les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces déclarations, sauf si la législation applicable l'exige.

