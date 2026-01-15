Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 15 janvier 2026) - Québec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC) (OTCQB: QIMCF) (FSE: 7FJ) (« QIMC » ou la « Société ») annonce que son conseil d'administration a approuvé l'adoption d'un régime de droits des actionnaires (le « régime de droits des actionnaires ») conformément à un accord conclu avec Endeavour Trust Corporation, en tant qu'agent des droits, en date du 14 janvier 2026 (la « date d'entrée en vigueur »).

Le but du régime de droits des actionnaires est de garantir que tous les actionnaires soient traités équitablement dans le cadre de toute offre d'acquisition des actions ordinaires en circulation de la Société et que le conseil d'administration de la Société ait la possibilité d'identifier, de solliciter, d'élaborer et de négocier des alternatives valorisantes à toute offre publique d'achat non sollicitée, opportuniste ou coercitive, tout en préservant la capacité de la Société à réaliser ses objectifs stratégiques à long terme.

Le régime de droits des actionnaires est soumis à l'approbation des actionnaires de la société lors de la prochaine assemblée des actionnaires, qui devrait se tenir dans les 90 prochains jours. S'il est approuvé par les actionnaires, le régime de droits des actionnaires aura une durée initiale de trois ans. Si le régime de droits des actionnaires n'est pas approuvé par les actionnaires de la société dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur, le régime de droits des actionnaires et tous les droits émis en vertu de celui-ci prendront fin et cesseront d'être en vigueur à ce moment-là. Le régime de droits des actionnaires est similaire aux régimes de droits adoptés par d'autres sociétés canadiennes et approuvés par leurs actionnaires.

Le régime des droits des actionnaires n'a pas été adopté en réponse à une offre publique d'achat connue ou prévue, ni en prévision d'une telle offre. Cependant, le conseil d'administration a pris conscience que l'augmentation du volume des transactions sur les marchés boursiers où la société est cotée, notamment au Canada, aux États-Unis et en Allemagne, a donné à certaines parties la possibilité d'acquérir et d'accumuler des actions dans le cadre de ce que l'on appelle des « offres publiques d'achat progressives », ce qui pourrait avoir une incidence sur la valeur offerte aux actionnaires dans le cadre d'une telle offre.

Un résumé des principales modalités du régime de droits des actionnaires sera présenté dans la circulaire d'information de la direction de la société qui sera envoyée aux actionnaires avant la prochaine assemblée des actionnaires. Une copie du régime de droits des actionnaires sera également déposée sous le profil d'émetteur de la société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et auprès de la CSE.

John Karagiannidis, président et directeur général de QIMC, a déclaré :

« Alors que QIMC continue de développer son portefeuille avancé d'hydrogène géologique naturel dans plusieurs juridictions, le conseil d'administration estime qu'il est essentiel d'adopter des mesures de gouvernance qui renforcent la protection des actionnaires et préservent la valeur à long terme. Le régime des droits des actionnaires permet de garantir que toute tentative d'acquisition du contrôle de la société se fasse de manière équitable pour tous les actionnaires et leur offre une valeur égale, tout en préservant la flexibilité stratégique nécessaire à la mise en œuvre de notre stratégie de croissance à long terme. »

À propos de Québec Innovative Materials Corp. (QIMC)

Québec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC) (OTCQB: QIMCF) (FSE: 7FJ) est une société d'exploration et de développement minier qui se consacre à l'exploitation du potentiel des ressources naturelles abondantes de l'Amérique du Nord. Avec des propriétés en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Minnesota (États-Unis), QIMC se spécialise dans l'exploration de gisements d'hydrogène blanc (naturel) et de silice à haute teneur.

QIMC s'engage en faveur du développement durable, de la gestion responsable de l'environnement et de l'innovation, dans le but de soutenir des solutions énergétiques propres pour une économie axée sur l'IA et neutre en carbone.

Avertissement réglementaire

Ni la Bourse canadienne des valeurs mobilières ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la CSE) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse et n'ont approuvé ou désapprouvé son contenu.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus.

Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prévoit », « potentiel » et des expressions similaires, ou par des déclarations selon lesquelles des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient se produire » ou « devraient se produire ».

Bien que la Société estime que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont raisonnables à la date de celui-ci, ces informations sont susceptibles de changer et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats futurs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

