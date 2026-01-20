Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 20 janvier 2026) - Location Équipements Cooper annonce la nomination de Brian Spilak à titre de chef de la direction, avec prise d'effet le 1er mars 2026. Brian succédera à Doug Dougherty, qui effectuera une transition vers le rôle de président exécutif du conseil d'administration à la même date, dans le cadre d'un plan de relève de la direction établi de longue date.

Brian s'est joint à Location Équipements Cooper en 2016 et a été nommé chef de l'exploitation en 2023. Il cumule plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la location d'équipement, avec une expertise en opérations, gestion de flotte, expérience client et technologies. Au cours de son mandat, Brian a joué un rôle clé dans le renforcement de la rigueur opérationnelle et des capacités technologiques de Cooper, permettant à l'entreprise de mettre en œuvre sa stratégie de croissance tout en maintenant une solide culture axée sur le client à l'échelle nationale.

« Cooper repose sur des fondations solides, une approche centrée sur le client et une culture axée sur l'exécution », a déclaré Brian Spilak. « Je suis fier d'assumer ce rôle et de bâtir sur cette base. Notre priorité demeure claire: offrir un service exceptionnel à nos clients, investir dans nos équipes et faire croître l'entreprise de manière disciplinée et durable partout au Canada. »

Doug Dougherty occupe le poste de chef de la direction depuis 2010. Sous sa gouverne, Cooper a mis en œuvre une stratégie de croissance rigoureuse combinant expansion organique et acquisitions ciblées, passant de deux succursales à 89 succursales à l'échelle nationale. Au cours de cette période, l'entreprise a réalisé 18 acquisitions, atteint plus de 500 millions de dollars en revenus annuels et constitué une flotte d'une valeur excédant 1 milliard de dollars.

« Cette transition est le fruit de plusieurs années de planification réfléchie de la relève et témoigne de la confiance que nous accordons à l'équipe de direction que nous avons bâtie », a déclaré Doug Dougherty. « Brian a joué un rôle déterminant dans le développement de la discipline opérationnelle et de l'orientation client de Cooper, et j'ai pleinement confiance en sa capacité à diriger l'entreprise dans l'avenir. Je me réjouis de soutenir Brian et l'organisation dans mes fonctions de président exécutif. »

À titre de président exécutif, Doug se concentrera sur le leadership du conseil d'administration, la stratégie à long terme et la préservation de la culture de Cooper.

Seafort Capital, l'actionnaire et partenaire en capital-investissement de Cooper, a exprimé son appui total à cette transition. « Il s'agit d'une transition de leadership soigneusement planifiée qui reflète la solidité de l'organisation de Cooper et de sa stratégie à long terme », a déclaré Rob Normandeau, associé directeur et président de Seafort Capital. « Nous avons une grande confiance envers Brian et l'équipe de direction pour poursuivre l'exécution de la stratégie de l'entreprise et créer de la valeur durable à long terme. »





Brian Spilak



Doug Dougherty



À propos de Location Équipements Cooper

Fondée en 1972, Location Équipements Cooper limitée est une entreprise canadienne de location d'équipement de construction offrant des services complets aux entrepreneurs partout au pays. Comptant 89 succursales dans six provinces, Cooper se spécialise dans la location d'équipement compact, aérien, de construction lourde, de pompage et d'énergie, ainsi que de solutions de sécurité de tranchées, en plus d'offrir une vaste gamme de fournitures et un service et un soutien inégalés.

Source: Cooper Equipment Rentals