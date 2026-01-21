Anzeige
PR Newswire
21.01.2026 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 21

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/01/20 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQH31 USD 22262861.0000 3.8592
2026/01/20 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZJ40 USD 13708091.0000 7.7578
2026/01/20 CLASS USD ACC IE00BLRPRR04 USD 21258122.0000 5.9361
2026/01/20 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPY39 USD 386771.0000 6.2905
2026/01/20 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7F8J9 USD 1502282.0000 6.4151
2026/01/20 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVEN9 USD 11646665.0000 6.0422
2026/01/20 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3D489 USD 41489030.0000 8.3649
2026/01/20 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A512E4 USD 33334478.0000 10.5589
2026/01/20 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XO1 USD 8899109.0000 5.9295
2026/01/20 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7ET1 USD 2172594.0000 5.4588

© 2026 PR Newswire
