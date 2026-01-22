Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 22
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.65
|Shrs:
|75,250,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.10
|Shrs:
|4,700,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.71
|Shrs:
|6,550,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|7.99
|Shrs:
|2,800,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|14.98
|Shrs:
|17,900,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.42
|Shrs:
|114,400,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.15
|Shrs:
|5,600,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|11.83
|Shrs:
|550,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.05
|Shrs:
|3,250,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.72
|Shrs:
|150,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|6.88
|Shrs:
|3,700,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|8.04
|Shrs:
|2,100,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.57
|Shrs:
|25,300,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.06
|Shrs:
|11,650,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.41
|Shrs:
|101,496,689.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.13
|Shrs:
|20,800,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,142.36
|Shrs:
|50,534,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.42
|Shrs:
|545,350,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.93
|Shrs:
|70,850,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.44
|Shrs:
|2,972,308.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.55
|Shrs:
|23,042,117.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.78
|Shrs:
|10,799,365.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.06
|Shrs:
|488,849.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.05
|Shrs:
|219,945.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.52
|Shrs:
|89,256,574.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.12
|Shrs:
|179,347.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.87
|Shrs:
|21,248,661.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|756.45
|Shrs:
|331,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.41
|Shrs:
|2,529,407.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.25
|Shrs:
|279,271.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.02
|Shrs:
|103,446,644.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.29
|Shrs:
|1,541,571.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.92
|Shrs:
|52,065,238.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.35
|Shrs:
|5,319,226.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.94
|Shrs:
|2,350,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.11
|Shrs:
|432,766.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.50
|Shrs:
|4,822,118.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.93
|Shrs:
|171,763.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.44
|Shrs:
|18,991,921.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.06
|Shrs:
|511,383.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.96
|Shrs:
|700,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.65
|Shrs:
|300,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.38
|Shrs:
|41,650,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.76
|Shrs:
|5,050,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.15
|Shrs:
|69,450,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|21/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.97
|Shrs:
|9,368,446.00
|Tckr:
