Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 22
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|274961.73
|6.2486
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130689650.00
|827265107.12
|6.33
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|426110.18
|5.0971
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|21/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21393614.31
|5.9427
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|85655.79
|6.1681
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23925384.00
|146682553.90
|6.1308
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|990903.88
|5.4211
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|21/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|287569008.73
|7.4097
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|21/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32071590.11
|5.8101
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|21/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|266738705.47
|5.105
© 2026 PR Newswire