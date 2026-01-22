VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-21
|NL0009272749
|3888777.000
|386815282.38
|99.4696
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-21
|NL0009272772
|513000.000
|38251244.38
|74.5638
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-21
|NL0009272780
|360000.000
|31401097.64
|87.2253
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-21
|NL0009690239
|8210404.000
|316177921.03
|38.5094
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-21
|NL0009690247
|2208390.000
|37953445.97
|17.1860
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-21
|NL0009690254
|2426537.000
|30104068.99
|12.4062
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-21
|NL0010273801
|2681000.000
|51451093.92
|19.1910
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-21
|NL0010731816
|888000.000
|79819096.74
|89.8864
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-21
|NL0011683594
|107950000.000
|5232827628.93
|48.4745
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-21
|NL0010408704
|31403010.000
|1188252247.83
|37.8388
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-21
|NL0009272764
|318000.000
|20280078.26
|63.7738
