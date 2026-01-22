Der neue Premiumservice bietet Banken ein Cloud-übergreifendes Failover ohne Datenverlust dies eliminiert die Abhängigkeit von einer einzigen Cloud und hilft Banken dabei, die steigenden Anforderungen an die operative Ausfallsicherheit zu erfüllen

Volante Technologies, der weltweit führende Anbieter von Payments as a Service (PaaS), hat heute die Einführung seines Premium-Multi-Cloud-Resiliency-Service bekannt gegeben. Dieser wurde entwickelt, um einen nahtlosen Zahlungsverkehr von Finanzinstituten selbst bei schwerwiegenden Ausfällen von Cloud-Anbietern zu gewährleisten. Der Dienst baut auf der bewährten Cloud-nativen Zahlungsplattform von Volante auf und bietet echte Cloud-übergreifende Kontinuität. Damit entfällt die Abhängigkeit von einer einzelnen Cloud oder einem einzelnen Anbieter auf der Zahlungsebene.

Die jüngsten umfangreichen Ausfälle bei Hyperscale-Cloud-Anbietern haben die konkreten Auswirkungen des Cloud-Konzentrationsrisikos für Banken vor Augen geführt: verzögerte oder fehlgeschlagene Transaktionen, SLA-Strafzahlungen, Kundenabwanderung, Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs und Reputationsschäden. Obwohl Branchenstudien schätzen, dass Ausfälle im Finanzsektor Kosten von über zwei Millionen US-Dollar pro Stunde verursachen können, übersteigt das finanzielle Risiko für viele große und mittelständische Finanzinstitute diesen Durchschnitt bei weitem. Resilienz ist heute eine geschäftliche Anforderung und nicht länger "nice to have".

"Zahlungen sind das Herzstück der globalen Wirtschaft, und Ausfallzeiten sind nicht akzeptabel", betont Vijay Oddiraju, CEO bei Volante Technologies. "Die Betriebsresilienz muss systematisch gestaltet und kontinuierlich überprüft werden. Sie darf nicht wie ein Dokument in der Schublade behandelt werden. Unser Multi-Cloud-Resiliency-Service sorgt dafür, dass Zahlungen auch bei größeren Cloud-Ausfällen weiterhin funktionieren. Dies vermittelt Finanzinstituten Sicherheit und ihren Kunden ein beruhigendes Gefühl bei ihren Bankgeschäften."

Der Multi-Cloud-Resiliency-Service von Volante adressiert diese Herausforderung durch ein schnelles Cloud-übergreifendes Disaster Recovery Failover in eine sekundäre Cloud-Umgebung mit kurzem Switch-Over-Fenster und ohne Datenverlust. PaaS-Kunden können das Angebot jederzeit mit minimalen Konfigurationsänderungen nutzen. Volante verwaltet unterdessen die laufende Betriebsbereitschaft und realisiert Tests im Hintergrund, um Finanzinstituten dabei zu helfen, regulatorischen Anforderungen wie DORA und anderen globalen Frameworks zur Stärkung der Betriebsresilienz gerecht zu werden.

"Das Risiko einer Cloud-Konzentration ist kein theoretisches Problem. Es handelt sich um eine unmittelbare Gefahr für den Umsatz, die Reputation und die Regulierung von Finanzinstituten. Einzelanbieter-Architekturen können die Erwartungen an die Ausfallsicherheit nicht erfüllen, da Zahlungen immer häufiger über die Cloud abgewickelt werden", berichtet Deepak Gupta, Chief Product, Engineering, und Delivery Officer bei Volante Technologies. "Unser Multi-Cloud-Resiliency-Service wurde speziell für den Zahlungsverkehr konzipiert und sorgt für eine kontinuierliche Cloud-übergreifende Verarbeitung, wenn die primäre Cloud-Umgebung nicht verfügbar ist. Außerdem ermöglicht er unseren Kunden, den globalen regulatorischen Anforderungen stets einen Schritt voraus zu sein."

Der Multi-Cloud-Resiliency-Service baut auf dem vorhandenen SaaS-Angebot von Volante auf und erweitert ein sicheres und hochverfügbares Fundament um zusätzliche Kontinuitäts- und Schutzebenen. Der Service umfasst Datenzugriffsbeschränkungen, rollenbasierte Berechtigungen und die Verschlüsselung von gespeicherten und übertragenen Daten. Die Lösung bietet umfassende Sicherheit für Unternehmen durch eine Reihe anerkannter Zertifizierungen, darunter PCI DSS 4.0, SOC 1 Typ 2 und SOC 2 Typ 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301 und ISO 27701.

Volante beabsichtigt, den Multi-Cloud-Resiliency-Service durch erweiterte Cloud-übergreifende Funktionen, zusätzliche Automatisierung und prädiktive Analysen zu ergänzen, um eine proaktivere Resilienzplanung und -umsetzung zu ermöglichen.

Über Volante Technologies

Volante Technologies ist der bewährte Partner für die Modernisierung von Cloud-Zahlungen für Finanzunternehmen weltweit und verschafft ihnen die Freiheit, sich in Rekordgeschwindigkeit weiterzuentwickeln und innovativ zu sein. Das Payments-as-a-Service-Angebot und die zugrunde liegende Low-Code-Plattform von Volante sind nativ auf Echtzeitverarbeitung ausgelegt, API-fähig und ISO-20022-konform. Täglich verarbeiten sie Millionen geschäftskritischer Transaktionen mit einem Gesamtwert von Billionen. Zu seinen Kunden zählen vier der fünf weltweit führenden Geschäftsbanken, sieben der zehn größten US-Banken und zwei der weltweit größten Kartennetzwerke. Weitere Informationen finden Sie unter www.volantetech.com und linkedin.com/company/volante-technologies.

