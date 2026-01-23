The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2026
ISIN Name
DE000LB2BMP0 LBBW FESTZINS 22/26
US29874QEM24 EBRD 21/26 MTN
US06406RAQ02 BK NY MELLON 21/26
DE000A3MQS56 VONOVIA SE MTN 22/26
IT0005584302 ITALIEN 24/26
FR0128838499 FRANKREICH 25/26 ZO
RO7EKTXSRHD6 RUMAENIEN 23/26
XS2559486019 PIRAEUS BANK 22/27 FLRMTN
XS0584363724 NATIONWIDE BLDG 11/26 MTN
FR0013345048 SOC.GEN.SFH 18/26 MTN
FR00140007B4 CR.MUT.ARKEA 20/26 MTN
US195325CX13 COLOMBIA 15/26
USQ8352BAD66 SCENTRE/RE1 20/26 REGS
