Strategische Partnerschaft ermöglicht Zugang zu den neuesten Entwicklungen aus dem Innovation Center of Excellence von Tageos, beginnend mit dem batterielosen EOS-654 BLE G3-Inlay für den Gen3 IoT Pixel-Sensor von Wiliot und die Wiliot Intelligence Platform

Tageos, ein weltweit führender Anbieter von RFID- und drahtlosen IoT-Inlays und -Tags, gab heute eine strategische Partnerschaft mit dem Pionier im Bereich Ambient IoT, Wiliot, bekannt. Das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Einführung eines neuen passiven Bluetooth Low Energy (BLE)-Inlays, des EOS-654 BLE G3. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Standort- und Zustandsüberwachung in Einzelhandels- und Logistik-Lieferketten wurde dieses Inlay entwickelt, um den großflächigen Einsatz des Gen3 IoT Pixel-Sensors von Wiliot und der Wiliot Intelligence Platform zu unterstützen.

Das neue EOS-654 BLE G3 verfügt über eine Dualband-Architektur, die bei 2,4 GHz und unter 1 GHz arbeitet. Dieses Inlay-Design ermöglicht eine größere Reichweite, zuverlässigere Übertragungen und eine höhere Leistungskonsistenz in Umgebungen wie Vertriebszentren, Anhängern, Lagerräumen im Einzelhandel und Verkaufsräumen. Es wird als Trocken-Inlay geliefert und kann in den Gen3 IoT Pixel-Sensor von Wiliot umgewandelt werden.

Der Gen3 IoT Pixel-Sensor benötigt keine Batterien und arbeitet mit einer kostengünstigen Bluetooth-Lesegerät-Infrastruktur zusammen, um Daten auf Artikelebene an die Wiliot Intelligence Platform zu übertragen. Die Plattform analysiert kontinuierliche Datenströme zu Standort, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Verweildauer und Bewegung, um physische KI-Lösungen zu unterstützen, darunter Zykluszählung, Versandüberprüfung, Nachverfolgung wiederverwendbarer Vermögenswerte und Zustandsüberwachung.

Das EOS-654 BLE G3-Inlay wurde in Zusammenarbeit mit Wiliot im Innovation Center of Excellence (ICoE) von Tageos entwickelt, das im April 2025 in München eröffnet wurde, um der steigenden Nachfrage nach modernsten Funktechnologien gerecht zu werden. Das ICoE ist auf Produktinnovationen wie fortschrittliches Antennendesign, batterielose und batteriebetriebene BLE-Sensoren sowie die Integration mehrerer Komponenten in die Roll-to-Roll-Inlay-Fertigung spezialisiert und gehört zur umfassenden Forschungs- und Entwicklungsorganisation des Unternehmens. Sobald die Entwicklung und Validierung des Endprodukts abgeschlossen sind, können die Produkte nahtlos innerhalb des globalen Fertigungsnetzwerks von Tageos industrialisiert werden, das derzeit über eine Gesamtproduktionskapazität von 12 Milliarden Einheiten pro Jahr an Standorten in Frankreich, den Vereinigten Staaten und China verfügt.

"Wir sind sehr stolz darauf, mit einem globalen, leistungsstarken Inlay-Hersteller zusammenzuarbeiten, um die Versorgung für die wachsende Nachfrage nach unseren batterielosen Gen3 IoT Pixel BLE-Sensoren weiter zu sichern", erklärte Amir Khoshniyati, VP Marketing und Business Development bei Wiliot. "In Kombination mit der Wiliot Intelligence Platform stärkt diese Partnerschaft die Datenebene hinter physischer KI und definiert die Echtzeit-Transparenz in modernen Lieferketten neu. Die Innovationskraft von Tageos und seine bewährte Fähigkeit, auf Milliarden von Einheiten zu skalieren, machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für unser schnelles Wachstum im Bereich Ambient IoT."

"Mit der Innovationskraft und dem Qualitätsbewusstsein von Tageos sowie unserer Expertise in der Herstellung von Inlays und unserer Kapazität machen wir einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Ambient-IoT-Leistung und batterieloser BLE-Sensorik", erklärte Hector Gomez, Vice President of Specialty Products bei Tageos. "Wiliot teilt unser Engagement für wegweisende Ideen und Maßnahmen, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen, um neue Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen und das kontinuierliche Wachstum zum Nutzen unserer Kunden weltweit voranzutreiben."

Über Tageos

Tageos ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von RFID- und drahtlosen IoT-Inlays und -Tags. Wir bieten ein umfassendes Portfolio an hochwertigen, innovativen Produkten und Sensoren (RAIN RFID/UHF, NFC/HF, BLE), die es Endkunden wie Einzelhändlern, Markeninhabern und industriellen Herstellern ermöglichen, eine Vielzahl von Produkten und Vermögenswerten zu identifizieren, zu authentifizieren, zu verfolgen und zurückzuverfolgen. Tageos ist nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifiziert und verfügt über die ARC-Qualitätszertifizierung des RFID-Labors der Auburn University. Tageos hat seinen Hauptsitz in Montpellier, Frankreich, und unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen in Frankreich, den USA, China, Deutschland, Hongkong (SAR), Italien und Mexiko.

Über Wiliot

Wiliot, ein Pionier im Bereich Ambient IoT, unterstützt Ihre Lieferkette durch kontinuierliche, scanfreie Transparenz hinsichtlich des Standorts und Zustands von Artikeln. Die Wiliot Intelligence Platform verarbeitet Signale von batterielosen Bluetooth-Sensoren (IoT-Pixel) in der Wiliot Cloud mithilfe speziell entwickelter KI- und ML-Modelle. Dies ermöglicht eine automatisierte Zustandsüberwachung in Echtzeit, Bestandsintelligenz und Workflow-Optimierung. Unabhängig davon, ob Sie bereits über KI verfügen oder gerade erst damit beginnen, liefert Wiliot kontinuierlich KI-fähige Daten, die heute den ROI steigern und morgen zu fortschrittlicher KI skaliert werden können.

Contacts:

Medienanfragen:

Geoffrey Riggs

Global Communications Manager

communications@tageos.com