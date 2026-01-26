The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2026
ISIN Name
FR0011401728 EL. FRANCE 13/UND.FLR
USP3579EBK21 DOMINIK.REPUBLIK 16/26
US698299AV61 PANAMA 05/26
USU71000AX88 PENSKE TR.L. 19/26 REGS
US46647PBA30 JPMORG.CHASE 19/27 FLR
XS1023626671 GOLDM.S.GRP 14/26 MTN
XS1117279882 JORDAN 15/26 REGS
XS2286049338 KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV
AU3CB0287910 I.A.D. 22/26 MTN
US65339KCR95 NEXTERA CAP. 24/26 FLR
US65339KCS78 NEXTERA CAP. 24/26
