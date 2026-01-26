Daten von Coller Capital zeigen, dass die Mehrheit der Investoren davon ausgeht, dass die IPO-Märkte im Jahr 2026 wieder anziehen werden

Die Mehrheit der Anleger geht davon aus, dass der Markt für GP-led Private Credit Secondarieswachsen wird, was darauf hinweist, dass sich Fortführungsvehikel zunehmend als fester Bestandteil alternativer Anlageklassen etablieren.

Investoren werden sich auf Private Credit und Engagements im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren, wobei insgesamt eine Zunahme der Allokationen in alternative Anlagen erwartet wird

Fast acht von zehn (77 ) Limited Partners (LPs) berichten, dass mindestens ein GP aus ihrem Portfolio plant, ein Unternehmen für ein IPO vorzubereiten, wobei fast ein Drittel (32 angibt, dass sogar mehrere GPs IPO-Pläne für 2026 bekannt gegeben haben, und weitere 45 ähnliche Hinweise von zumindest einigen Managern erhalten haben. Nur 9 der LPs geben an, dass es bisher keine Gespräche über IPOs gegeben hat eine deutliche Veränderung gegenüber dem zurückhaltenden IPO-Umfeld der letzten Jahre.

Im dritten Jahr in Folge ist Private Credit nach wie vor das Segment der Privatmärkte mit dem stärksten kurzfristigen Allokationswachstum. Im Laufe der nächsten zwölf Monate erwarten 42 der LPs, ihre Zielallokation in Private Credit, oder Private Debt zu erhöhen, mehr als bei jeder anderen alternativen Anlageklasse. Investoren nähern sich dem Markt jedoch mit Vorsicht. Fast zwei Drittel der LPs (62 erwarten, dass sich die Renditestreuung unter Private Credit GPs in den nächsten ein bis zwei Jahren ausweiten wird.

Gleichzeitig werden GP-led Secondaries voraussichtlich weiter in das Privatmarkt-Ökosystem eingebettet. 85 der LPs erwarten, dass GP-led Secondaries im Bereich Private Credit weiter wachsen, wobei 65 ein selektives Wachstum bei bestimmten Managern und Strategien erwarten und 20 davon ausgehen, dass diese Transaktionen ein fester Bestandteil des Mainstream-Marktes werden. Für LPs, die Private Credit Secondaries in Betracht ziehen, sind opportunistische Käufe zu reduzierten Preisen die Hauptmotivation (31 %), gefolgt vom Zugang zu etablierten Vermögenswerten (19 %) und Liquiditätsbedarf (15 %)

Mit zunehmender Reife des Marktes begegnen LPs immer häufiger "Continuation Vehicles der zweiten Generation", wobei fast zwei Drittel (62 %) angeben, dass sie bereits erlebt haben oder erwarten, dass Vermögenswerte in nachfolgende CVs übertragen werden. Trotz dieser zusätzlichen Komplexität bleibt das Vertrauen in die GP-Umsetzung hoch. Drei Viertel der LPs (75 glauben, dass GPs über ausreichende Ressourcen für die Verwaltung von CVs verfügen, was auf eine breite Unterstützung für deren Weiterentwicklung hindeutet.

Der Barometer zeigt, dass sich die meisten LPs (81 %) weiterhin dafür entscheiden, Liquidität aus CVs zu ziehen, während sich fast jeder Fünfte (19 %) typischerweise für ein Rollover seiner Investitionen entscheidet. Dies deutet auf eine zunehmende Akzeptanz dieser Strukturen sowohl als langfristige Investitionsmöglichkeiten als auch als Exit-Optionen hin.

Jeremy Coller, Chief Investment Officer und Managing Partner von Coller Capital, sagte:

"Diese Ausgabe unseres Barometers zeigt, wie sich die Privatmärkte weiter entwickeln und an verschiedenen Fronten neu ausrichten: LPs sehen allmählich wieder einen Weg zurück zu traditionellen Exits durch Börsengänge, während sie sich zunehmend mit Continuation Vehicles als langfristigem Merkmal des Marktes anfreunden. Vor diesem Hintergrund sind Anleger zu Recht selektiver geworden was Manager, Strategien und Strukturen angeht -, da sie ihre Portfolios auf ein anspruchsvolleres Umfeld ausrichten."

