Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 26
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|277594.29
|6.3084
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130889650.00
|837821942.80
|6.401
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|0.00
|0.00
|5
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|430209.57
|5.1461
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21612602.85
|6.0035
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|86388.41
|6.2208
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23925384.00
|147964592.31
|6.1844
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|999463.02
|5.468
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|291191599.90
|7.503
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|23/01/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|0.00
|0.00
|5
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|23/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32457115.49
|5.8799
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|23/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|267088784.34
|5.1117
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|23/01/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2000000.00
|11054950.89
|5.5275
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|23/01/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|2000000.00
|10821249.98
|5.4106
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|23/01/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4000000.00
|20098026.24
|5.0245
