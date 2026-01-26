VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-23
|NL0009272749
|3888777.000
|389212635.22
|100.0861
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-23
|NL0009272772
|513000.000
|38330254.07
|74.7178
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-23
|NL0009272780
|360000.000
|31471276.41
|87.4202
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-23
|NL0009690239
|8210404.000
|313629510.98
|38.1990
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-23
|NL0009690247
|2208390.000
|37973559.05
|17.1951
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-23
|NL0009690254
|2426537.000
|30110549.21
|12.4089
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-23
|NL0010273801
|2681000.000
|51410941.54
|19.1760
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-23
|NL0010731816
|888000.000
|80545917.60
|90.7049
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-23
|NL0011683594
|108600000.000
|5303582658.52
|48.8359
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-23
|NL0010408704
|31403010.000
|1195388223.16
|38.0660
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-23
|NL0009272764
|318000.000
|20307291.68
|63.8594
© 2026 PR Newswire