HRK LUNIS AG_Artur J. Montanhas (Mitglied des Vorstandes, Andreas Brandt (CEO) PRESSEMITTEILUNG



HRK LUNIS blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück - Wachstum, Integration und strategische Weichenstellungen



Frankfurt am Main, 26. Januar 2026 - HRK LUNIS blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Der bankenunabhängige Vermögensverwalter konnte seine Marktposition im deutschsprachigen Raum weiter stärken, das verwaltete Vermögen ausbauen und wichtige strategische Weichen für die zukünftige Entwicklung stellen.

2025 stand im Zeichen von Wachstum, Integration und der konsequenten Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Mit der erfolgreichen Integration der ProVidens Vermögensmanagement GmbH sowie dem Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz & Partner hat HRK LUNIS seine Marktpräsenz in Deutschland signifikant erweitert und seine Plattformstrategie konsequent gestärkt.

Zugleich markierte der Eigentümerwechsel von J.C. Flowers einen wichtigen strategischen Meilenstein. Mit Seven2 als neuem Mehrheitseigentümer verfügt HRK LUNIS über zusätzliche finanzielle und strategische Ressourcen, um den eingeschlagenen Wachstumskurs nachhaltig fortzusetzen.



Wachstum des verwalteten Vermögens und Ausbau der Organisation



Im Geschäftsjahr 2025 konnte HRK LUNIS das verwaltete Vermögen weiter steigern. Gleichzeitig wurde die Organisation gezielt gestärkt: Neue Beraterinnen und Berater, zusätzliche Spezialisten im Investment Office sowie der Ausbau zentraler Funktionen trugen dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Gruppe nachhaltig zu erhöhen.

"Wachstum ist für uns kein Selbstzweck, sondern das Ergebnis unserer klaren Strategie. Wir wachsen nicht beliebig, sondern bewusst - mit einem klaren Fokus auf Qualität, Integration und Skalierbarkeit. 2025 war für HRK LUNIS ein Schlüsseljahr", sagt CEO Andreas Brandt.

"Wir haben ein Rekordniveau bei den Erträgen erreicht, unsere Kundenbasis signifikant erweitert und unsere Marktposition weiter gefestigt. Das konstruktive Kapitalmarktumfeld hat diesen Erfolg unterstützt - entscheidend waren jedoch unsere Strukturen, unsere Investmentkompetenz und unsere konsequente strategische Ausrichtung. Gleichzeitig haben wir unsere Organisation substanziell weiterentwickelt und die Plattform für die nächste Wachstumsphase geschaffen. HRK LUNIS ist heute stärker, skalierbarer und strategisch besser aufgestellt als je zuvor - und bereit für den nächsten Entwicklungsschritt", ergänzt Artur J. Montanhas, Mitglied des Vorstands.



Strategische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells



HRK LUNIS hat 2025 sein Leistungsangebot weiter geschärft. Das Unternehmen verbindet individuelle Vermögensverwaltung, professionelle Anlageberatung, Family-Office-Dienstleistungen und Zugang zu alternativen Investments wie Private Equity in einem integrierten Modell. Dieses Geschäftsmodell differenziert HRK LUNIS klar von klassischen Vermögensverwaltern.

Parallel dazu wurden Prozesse, Governance-Strukturen und regulatorische Standards weiterentwickelt, um den steigenden Anforderungen eines wachsenden Unternehmens gerecht zu werden.



Investmentkompetenz und personelle Entwicklung



Auch das Investment Office wurde 2025 weiterentwickelt. Neben gezielten personellen Verstärkungen wurden interne Strukturen angepasst und Verantwortlichkeiten klarer definiert. Ziel ist es, die Investmentkompetenz langfristig zu stärken und eine skalierbare Investmentplattform zu etablieren.



Ausblick



HRK LUNIS wird seinen Wachstumskurs auch künftig konsequent fortsetzen. Für die kommenden Jahre plant das Unternehmen, seine Marktposition weiter auszubauen, neue Partnerschaften einzugehen und zusätzliche Akquisitionen zu prüfen - sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland.

"Wir sehen erhebliche Chancen im Markt der unabhängigen Vermögensverwalter", so CEO Andreas Brandt. "Unser Ziel ist es, HRK LUNIS als führende Plattform für integrierte Vermögensverwaltung im deutschsprachigen Raum weiter zu etablieren."





Über HRK LUNIS



HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 8,1 Mrd. Euro zu den größten

unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 120 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit 17 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.



Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus.



Weitere Informationen finden Sie unter www.hrklunis.de





