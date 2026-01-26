Treasury Intelligence Solutions: TIS ernennt neuen CEO zur Beschleunigung des globalen Wachstums

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 26. Januar 2026 / Treasury Intelligence Solutions (TIS), eine führende cloudbasierte Plattform für Zahlungen und Cash Management, gab heute bekannt, dass Zlatko Vucetic mit Wirkung zum 1. Februar 2026 zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde. Dieser Schritt stellt einen entscheidenden Impuls zur Förderung der langfristigen Vision und der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens im Bereich Cloud-native Cash Management, Liquidität und Zahlungslösungen dar.

Als erfahrener CEO kann Zlatko beeindruckende Erfolge bei der Skalierung von Softwareunternehmen in Europa, Asien und den USA sowie über fundierte Fachkenntnisse in der Förderung von Innovationen und der Beschleunigung des Wachstums in wettbewerbsintensiven Märkten vorweisen. Zlatko wird TIS auf seinem Weg zum Marktführer im Bereich Zahlungs- und Liquiditätsmanagement in Europa und Nordamerika leiten.

Nach fünf erfolgreichen Jahren als CEO wird Erik Masing die Funktion des Vice Chair of the Board übernehmen, wo er weiterhin strategische Beratung und Unterstützung leisten wird. Unter Eriks Führung erreichte TIS bedeutende Meilensteine, darunter die strategische Übernahme von Cashforce, die das Portfolio des Unternehmens erweiterte und seine Position auf dem globalen Markt für Zahlungsverkehr und Cash Management stärkte. Joerg Wiemer, Mitbegründer und ehemaliger CEO von TIS, wird weiterhin aktiv beteiligt sein, um Kontinuität zu gewährleisten und seine fundierte Branchenexpertise zur Unterstützung der langfristigen Vision von TIS einzubringen.

Zlatko ist ein erfahrener Geschäftsführer im Technologiebereich, der über umfassende Führungskompetenz im Bereich Unternehmenssoftware verfügt. Zuletzt war er CEO von Infront AS, einem führenden europäischen Anbieter von Finanzmarktdatenlösungen, darunter Handels- und Vermögensverwaltungstechnologie. Davor war er CEO von FocusVision, einer in den USA ansässigen Softwareplattform für Marktforschung und Customer Insights. Zu Beginn seiner Karriere war Zlatko fast ein Jahrzehnt lang in leitender Position bei der Saxo Bank tätig, einem führenden Online-Handels- und Investmentunternehmen.

Zu seiner Ernennung sagte Zlatko:

"TIS hat sich als zuverlässiger Partner für CFOs, Treasurer und Finanzteams weltweit eine starke Grundlage aufgebaut. Unsere Mission ist klar: Wir wollen der gesamten CFO-Abteilung dabei helfen, Liquidität und Zahlungen auf globaler Ebene zu verwalten. Wir werden verstärkt auf Innovationskraft setzen, unsere internationale Präsenz ausbauen und Lösungen anbieten, die nicht nur den Herausforderungen von heute gerecht werden, sondern auch die von morgen vorwegnehmen. Mit den besten Produkten seiner Klasse und der Stärke unseres Teams bin ich zuversichtlich, dass TIS den Standard für diese Branche setzen wird."

ÜberTIS

TIS unterstützt CFOs, Treasurer und Finance-Teams bei der Transformation ihrer globalen Cashflow-, Liquiditäts- und Zahlungsprozesse. Unsere mehrfach ausgezeichnete Cloud-Plattform mit ihrem Best-in-Class-Servicemodell ermöglicht dem gesamten Office of the CFO bereits seit 2010 effektivere Zusammenarbeit sowie ein Höchstmaß an Effizienz, Automatisierung und Kontrolle. Mit TIS können Anwender in wichtigen Bereichen wie Cash-Prognosen, Working Capital, ausgehende Zahlungen, Finanznachrichten, Betrugsprävention, Zahlungskonformität und mehr überragende Leistungen erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter tispayments.com.

Kontakt:

Thomas Müllertz

Chief Marketing Officer

+4520989479

thomas.mullertz@tispayments.com

