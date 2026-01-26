Prodalim, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Säfte und Spezialzutaten, gab heute die Erweiterung seines Geschäftsbereichs SOLOS durch die Eröffnung einer speziellen Entalkoholisierungs- und Aromarückgewinnungsanlage in Valencia, Spanien, bekannt. Die neue Anlage ist voll betriebsfähig und stärkt die Fähigkeit von Prodalim, den schnell wachsenden Markt für alkoholfreie und alkoholarme (NoLo) Getränke in ganz Europa zu unterstützen. In den kommenden Monaten soll eine weitere SOLOS-Anlage in Kalifornien in Betrieb genommen werden, wodurch die Gesamtkapazität weiter ausgebaut wird.

Inauguration of the SOLOS Valencia Site for Advanced NoLo Solutions

Die globale NoLo-Kategorie wächst weiter, angetrieben durch die Nachfrage der Verbraucher nach bewusstem Trinken und einer gesünderen Lebensweise. Branchenprognosen schätzen den globalen NoLo-Markt für 2025 auf etwa 25 Milliarden US-Dollar, mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von 8-10 %, da die Kategorie auf Bier, Wein, Spirituosen und funktionelle Getränke ausgeweitet wird.

Die Erhaltung von Aroma, Geschmack und Authentizität während der Entalkoholisierung bleibt eine der komplexesten technischen Herausforderungen der Branche. SOLOS stellt sich dieser Herausforderung und ermöglicht es Herstellern, NoLo-Weine, -Biere und -Spirituosen zu produzieren, die ihrem ursprünglichen sensorischen Profil treu bleiben. Das Herzstück der SOLOS-Plattform ist das firmeneigene, patentierte Aroma Recovery System (ARS), das in mehr als einem Jahrzehnt Forschung entwickelt wurde, um das ursprüngliche Aromaprofil eines Getränks während der Entalkoholisierung zu erfassen und wieder zu integrieren.

Der Standort in Valencia bildet eine ergänzende SOLOS-Plattform und bietet Full-Service-Entalkoholisierung, Aromarückgewinnung, Pilotversuche und White-Label-Entwicklung. Die Anlage ist auf enge technische Zusammenarbeit ausgelegt und ermöglicht es Kunden, mit Unterstützung der globalen Infrastruktur und des Fachwissens von Prodalim effizient vom Konzept zur kommerziellen Produktion überzugehen.

Die Expansion von SOLOS spiegelt die umfassendere Transformation von Prodalim zu einer zweckorientierten, vertikal integrierten Gruppe für Inhaltsstofflösungen wider. Im Rahmen dieser Transformation hat Prodalim seine Geschäftstätigkeit in drei Bereiche neu organisiert:

Juice Solutions eine zentrale Anlaufstelle für Saftproduzenten, die Beschaffung, Logistik, Rezeptur und Mischung abdeckt

eine zentrale Anlaufstelle für Saftproduzenten, die Beschaffung, Logistik, Rezeptur und Mischung abdeckt Specialty Ingredients Solutions schließt Aromen, aromatischen Fruchtessenzen (FTNF), ätherischen Ölen, Zitrusfasern, natürlichen Farbstoffen und Getränkezusammensetzungen ein

schließt Aromen, aromatischen Fruchtessenzen (FTNF), ätherischen Ölen, Zitrusfasern, natürlichen Farbstoffen und Getränkezusammensetzungen ein SOLOS eine hochwertige, patentierte Plattform für die Entalkoholisierung und Aromarückgewinnung, die die schnell wachsende NoLo-Branche bedient

Alle Geschäftsbereiche werden durch die vertikal integrierte, regenerative Lieferkette von Prodalim unterstützt, die auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basiert. Durch diesen integrierten Ansatz ermöglicht Prodalim Lebensmittel- und Getränkemarken Innovationen, bei denen Authentizität, Nachhaltigkeit und Leistung im Mittelpunkt stehen.

Über Prodalim

Prodalim ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Säfte und Spezialzutaten, der die Essenz der Natur nutzt, um gesündere Produkte herzustellen. Mit seiner Lieferkette "vom Baum auf den Tisch" und seiner globalen Präsenz entwickelt das Unternehmen nachhaltige, innovative Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die einen bedeutenden Beitrag für die Menschen und den Planeten leisten.

Besuchen Sie Prodalim unter www.prodalim.com

