Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 26
[26.01.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.01.26
IE000LZC9NM0
7,051,620.00
USD
0
57,152,854.12
8.1049
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.01.26
IE000DOZYQJ7
3,184,930.00
EUR
0
18,059,423.25
5.6703
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.01.26
IE000GETKIK8
34,336.00
GBP
0
371,853.15
10.8298
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.01.26
IE000XIITCN5
51,779.00
GBP
0
421,730.45
8.1448