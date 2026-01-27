Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 27
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|278876.81
|6.3375
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130839650.00
|844880514.16
|6.4574
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|63300.00
|319292.82
|5.0441
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|432274.81
|5.1708
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21685111.90
|6.0236
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|87027.45
|6.2668
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23925384.00
|149088819.28
|6.2314
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1006936.11
|5.5089
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38960000.00
|293559200.29
|7.5349
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|26/01/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|74100.00
|372080.45
|5.0213
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|26/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32804392.04
|5.9428
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|26/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|267777663.90
|5.1249
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|26/01/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2000000.00
|11067612.46
|5.5338
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|26/01/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|2000000.00
|10865691.90
|5.4328
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|26/01/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4000000.00
|20126582.34
|5.0316
© 2026 PR Newswire