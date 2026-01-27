VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-26
|NL0009272749
|3888777.000
|388665207.05
|99.9454
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-26
|NL0009272772
|513000.000
|38272067.48
|74.6044
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-26
|NL0009272780
|360000.000
|31378105.24
|87.1614
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-26
|NL0009690239
|8210404.000
|310607527.07
|37.8310
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-26
|NL0009690247
|2208390.000
|38031004.86
|17.2211
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-26
|NL0009690254
|2426537.000
|30172113.97
|12.4342
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-26
|NL0010273801
|2681000.000
|51455039.94
|19.1925
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-26
|NL0010731816
|888000.000
|80725744.96
|90.9074
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-26
|NL0011683594
|110050000.000
|5363089075.78
|48.7332
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-26
|NL0010408704
|31703010.000
|1201578028.41
|37.9011
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-26
|NL0009272764
|318000.000
|20302973.49
|63.8458
© 2026 PR Newswire