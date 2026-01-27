EQS-News: Multiverse / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Berliner Weiterbildungsanbieter für Daten- und KI-Kompetenzen wird Teil von Multiverse, Europas einzigem EdTech-Einhorn

Geplant sind umfangreiche Investitionen in Team und Produkt von StackFuel, um der wachsenden Nachfrage nach Weiterbildung von Arbeitskräften gerecht zu werden

StackFuels Erfahrung im deutschen Markt, starkes Kundennetzwerk und hohe Abschlussquote von 92 Prozent werden künftig mit den KI-Weiterbildungsprogrammen von Multiverse ergänzt BERLIN und LONDON, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Multiverse übernimmt StackFuel, Deutschlands führenden Anbieter für Daten- und KI-Trainings, um die Weiterbildung von Beschäftigten in Europas größter Volkswirtschaft zu beschleunigen. Die beiden Unternehmen haben sich das unmittelbare Ziel gesetzt, 100.000 Menschen in Deutschland im Bereich Künstliche Intelligenz weiterzubilden. StackFuel bietet Trainings für große Unternehmen wie Mercedes Benz, IAV und Telefónica an und wurde von Leo Marose und Stefan Berntheisel gegründet. Die beiden Gründer werden im kombinierten Unternehmen Führungspositionen übernehmen. Mit der Übernahme schließt das schnell wachsende Startup seinen Finanzierungsprozess ab und ist bereit für weiteres Wachstum, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die gemeinsame Mission von Multiverse und StackFuel trägt zu Deutschlands Ziel bei, eine führende KI-Nation zu werden und die bestehende Lücke bei Daten- und KI-Kompetenzen zu schließen. Weiterbildungen werden dabei entscheidend sein, da sie Beschäftigte auf neue Aufgaben vorbereiten, die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen steigern und wirtschaftliches Wachstum fördern. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) könnte allein in Deutschland der Einsatz von KI das Bruttoinlandsprodukt in den nächsten 15 Jahren um bis zu 4,5 Billionen Euro steigern. Die Verbindung der KI-Expertise von Multiverse mit StackFuels langjähriger Erfahrung auf dem deutschen Markt und einer branchenführenden Abschlussquote von 92 Prozent ermöglicht es, KI-Weiterbildungen in ganz Deutschland schnell und flächendeckend anzubieten. Leo Marose, Mitgründer und CEO von StackFuel, sagt: "Deutschland hat alles, was es braucht, um im KI-Zeitalter ganz vorne mitzuspielen. Was uns bisher aufhält, sind nicht fehlender Umsetzungswille oder die Technologie selbst, sondern die Fähigkeiten der einzelnen Beschäftigten, die Technologie anzuwenden. 70Prozent der Beschäftigten in Deutschland erhalten bisher noch keine KI-Weiterbildung und verfügen damit nicht über die Kompetenzen, um das Potenzial dieser Technologie voll auszuschöpfen. Wir haben mit StackFuel einen führenden Online-Anbieter für Daten- und KI-Trainings gebaut. Mit Multiverse als Partner können wir jetzt die entscheidenden Kompetenzen in genau dem Umfang ausbilden, den die aktuellen Herausforderungen verlangen. Darum haben wir als Gründer beschlossen, unsere Stärken mit Multiverse zusammenzuführen." Multiverse ist Europas einziges EdTech-Einhorn und größte Plattform für KI-Weiterbildungen. Das Unternehmen arbeitet mit über 1.500 internationalen Kunden zusammen. Die Weiterbildungsprogramme sind individuell auf die strategischen Ziele der Unternehmen abgestimmt und verbinden KI-gestütztes Lernen mit persönlichem Coaching. Die Übernahme ist Teil der europäischen Expansionsstrategie des Unternehmens mit Sitz in London. Multiverse hat sich als Mitglied der EU-AI Champions Initiative dem Ziel verschrieben, Europa als weltweit führend in der Entwicklung und Anwendung von KI zu etablieren. Die Multiverse GmbH hat die Akkreditierung für staatlich geförderte Weiterbildungen erhalten (AZAV) und bietet in Deutschland seit 2025 Trainings an. Euan Blair, Gründer und CEO von Multiverse, sagt: "Nichts ist dringender, als unsere Arbeitskräfte fit für das KI-Zeitalter zu machen. Ob für mehr Produktivität durch KI oder für den Wandel am Arbeitsmarkt - unsere Volkswirtschaften brauchen KI-Kompetenzen auf allen Ebenen. Leo und Stefan haben mit ihrem starken Lernangebot eine Antwort auf genau diese Herausforderung entwickelt, das bereits von einigen der bekanntesten Unternehmen Deutschlands genutzt wird. Das StackFuel-Team kann sehr stolz darauf sein, was es aufgebaut hat - jetzt starten wir gemeinsam in die nächste Wachstumsphase." Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869619/StackFuel_Multiverse.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/multiverse-ubernimmt-stackfuel-und-startet-kiweiterbildungsoffensive-fur-100-000-beschaftigte-in-deutschland-302670990.html



