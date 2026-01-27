DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AT SECURITIES 17/UND. FLR XS1634523754 28.01.2026 HZE/EOT
AROUNDTOWN 21/UND FLR XS2287744721 28.01.2026 HZE/EOT
AROUND.FIN. 24/UND FLR XS2812484728 28.01.2026 HZE/EOT
