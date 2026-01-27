Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL7WK60, Wertpapier-Name: Put 19.06.26 DAX 24500, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000PL7WK60 27.01.2026 09:38:06 3.986 6,69 EUR
DE000PL7WK60 27.01.2026 09:38:20 9.000 6,69 EUR
DE000PL7WK60 27.01.2026 09:39:43 2.000 6,69 EUR
DE000PL7WK60 27.01.2026 09:41:17 2.000 6,70 EUR
DE000PL7WK60 27.01.2026 09:42:02 2.500 6,65 EUR
