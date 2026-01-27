APA ots news: Drei und Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband starten neue Ära der Wetterdatenerfassung.

Ziel der neuen strategischen Kooperation ist flächendeckendes Wettermessnetz für ganz Niederösterreich. Drei baut sein zukunftsweisendes Drei Wetternetz in allen Bundesländern aus.

Wien (APA-ots) - Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels und immer

häufigeren Wetterextremen wie im Herbst 2024 werden möglichst präzise und lokale Wetterprognosen immer wichtiger. Mit Drei Wetter vereint der Telekom-Komplettanbieter Mobilfunk, Digitalisierung und Meteorologie für punktgenaue Wettervorhersagen, damit alle Menschen im Land frühzeitig und genau informiert werden.



Neue Partnerschaft mit dem Niederösterreichischen

Landesfeuerwehrverband



Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr als dreimal so vielen Messstationen wie bisher, baut Drei sein Wettermessnetz österreichweit aus. Die neue strategische Kooperation mit dem Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband bringt Drei dem Ziel, 1.000 Wetterstationen in Österreich zu errichten, einen großen Schritt näher.



Ziel der Partnerschaft ist die Errichtung von rund 100 neuen Drei Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich. Damit verbunden ist ein strukturierter Datenaustausch mit dem Landesfeuerwehrverband Niederösterreich und die gezielte Verbesserung der Wettervorhersagen. Mit dem flächendeckenden Messnetz können insbesondere bei lokalen Extremwettersituationen wertvolle Informationsvorsprünge für Einsätze erzielt werden, um Einsatzentscheidungen noch treffsicherer zu machen. Zusätzlich profitieren die Feuerwehren in Niederösterreich von Unwetterwarnungen über das Produkt "Meteosafe".



Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: "Die zunehmenden Wetterextreme stellen die Feuerwehren vor immer größere Herausforderungen. Für sichere und effiziente Einsätze sind präzise, lokale Wetterdaten heute unverzichtbar. Mit der Partnerschaft mit Drei und dem Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes an Feuerwehrstandorten schaffen wir eine wichtige Grundlage für bessere Lagebeurteilungen und fundierte Einsatzentscheidungen."

Die neuen Wetterstationen liefern wertvolle Echtzeitdaten direkt aus den Einsatzgebieten und erhöhen damit sowohl die Sicherheit unserer Einsatzkräfte als auch den Schutz der Bevölkerung in Niederösterreich. Diese Kooperation ist ein wesentlicher Schritt, um den Bevölkerungsschutz und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren nachhaltig zu stärken."



Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Mit unserem immer dichter werdenden Wettermessnetz verfügen wir über präzise, lokale Wetterdaten in ganz Österreich. Dadurch werden wir das Wetter in nie dagewesener Qualität erfassen und vorhersagen können."

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Landesfeuerwehrverband Niederösterreich einen starken Partner gewinnen konnten. Um unser Ziel, das dichteste österreichweite Wetternetz mit 1.000 Stationen, zu realisieren, appellieren wir an weitere Einsatzorganisationen und Gemeinden in ganz Österreich, sich unserem zukunftsweisenden Projekt per Mail an wetter@drei.com anzuschließen. Alle, die uns einen Mess- Standort zur Verfügung stellen, der optimal in unseren Netzausbauplan passt, erhalten eine professionelle Drei Wetterstation gratis", so Christian Kohl, Senior Head of Enterprise bei Drei .



Über Drei Wetter

Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen Wetterstationen. Durch die Kombination meteorologischer Expertise, technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



