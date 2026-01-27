U.S. Polo Assn. feiert sein bedeutendes Debüt als offizieller Trikot- und Bekleidungspartner des 41. Snow Polo World Cup St. Moritz

Standing Rock Claims Victory Over Flexjet in a Thrilling Final Showdown

WEST PALM BEACH, FL UND ST. MORITZ, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 27. Januar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), feierte ihr erstes Jahr als offizieller Trikot- und Bekleidungspartner des 41.Snow Polo World Cup St. Moritz. Der legendäre dreitägige Wettbewerb und das rekordbrechende Lifestyle-Event fanden auf dem berühmten zugefrorenen St. Moritzersee im Schweizer Engadin statt und boten Weltklasse-Wettkämpfe, alpine Eleganz, Fan-Aktivitäten, VIP-Erlebnisse und ein globales Sportfest. Für dieses einzigartige Event wurden mehr als 2.400 Tonnen Infrastruktur direkt auf dem zugefrorenen See von St. Moritz installiert. Nach zwei Tagen und acht Vorrundenspielen setzte sich Standing Rock am Sonntag, dem 25. Januar, mit einem knappen 6:4,5-Sieg gegen Flexjet durch.

1. Das Finale des Snow Polo World Cup war sehr spannend, wobei Standing Rock letztendlich mit 6:4,5 gegen Team Flexjet gewann. Bildnachweis: Tony Ramirez/@imagesofpolo, @snowpolostmoritz

Mit seiner 41. Ausgabe bestätigte der Snow Polo World Cup St. Moritz erneut seinen Status als das weltweit einzige High-Goal-Polo-Turnier, das auf Schnee ausgetragen wird und internationale Spitzenspieler und ihre begabten Pferde zusammenbringt. St. Moritz brach alle Rekorde und empfing mehr als 26.000 begeisterte Sportfans, Medienvertreter, Models, Influencer und besondere Gäste aus aller Welt in einer der atemberaubendsten Wintersportkulissen.

Auf dem zugefrorenen See konnten die Zuschauer insgesamt neun spannende High-Goal-Spiele verfolgen, die am Sonntag in einem actionreichen Finale gipfelten. Das Turnier präsentierte internationale Spitzentalente mit einer Reihe von Weltklasse-Spielern, die Teams aus Asien, Europa, Nord- und Südamerika sowie dem Nahen Osten vertraten.

Herzlichen Glückwunsch an das Team Standing Rock mit Kapitän Philipp Müller (CH), Max Charlton (ENG), Raul Laplacette (ARG) und Nacho Gonzales (ENG) zu ihrem herausragenden Sieg beim Snow Polo World Cup. Ein verwandelter Strafstoß und ein spätes Tor von Raul Laplacette sicherten Standing Rock den Sieg. Eine herausragende Leistung zeigte auch das zweitplatzierte Team Flexjet mit Teamkapitän Joaquin Castellvi (ESP), Pelayo Berazadi (ESP), David Stirling (URU) und Tito Gaudenzi (CH/USA).

Laplacette aus Standing Rock wurde zum MVP des Spiels gekürt, während Big Brother, geritten von Max Charlton aus Standing Rock, den Titel "Best Playing Pony" gewann. Der "Best Playing Patron" des gesamten Turniers war Teamkapitän Sebastien Aguettant (FRA) vom Team St. Moritz - Top of the World.

"Für U.S. Polo Assn. war es eine außergewöhnliche Erfahrung, zum ersten Mal offizieller Trikot- und Bekleidungspartner des Snow Polo World Cup St. Moritz zu sein", sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. "Dieses historische Turnier spiegelt perfekt wider, wofür U.S. Polo Assn. steht: eine Mischung aus authentischem Sport, außergewöhnlichen Athleten und einer globalen Gemeinschaft, die durch den Sport in einer der bemerkenswertesten Umgebungen der Welt zusammenkommt."

"Bravo an Standing Rock für ihren souveränen Sieg hier auf dem zugefrorenen See in St. Moritz!", fügte Prince hinzu.

Die weltweite Bedeutung der Veranstaltung wurde durch eine spannende Neuigkeit untermauert: U.S. Polo Assn. hat eine vierjährige Partnerschaft mit dem Snow Polo World Cup St. Moritz bestätigt und wird bis 2030 als offizieller Trikot- und Bekleidungspartner der globalen Sportmarke fungieren.

U.S. Polo Assn. war auch Sponsor der Siegerehrung für das zweite Halbfinale. J. Michael Prince, Lorenzo Nencini und Franco Zuccon von U.S. Polo Assn. überreichten den U.S. Polo Assn. Cup zusammen mit handgefertigten argentinischen Ledertaschen und einem Matte Kit. Es war Standing Rock, das sich in diesem Halbfinalspiel gegen Azerbaijan Land of Fire durchsetzte und sich damit einen Platz im Finale sicherte.

Über das Spielfeld hinaus bot der Snow Polo World Cup St. Moritz seine charakteristische Mischung aus Sport, Luxus und geselliger Atmosphäre, mit Fan-Aktivitäten, VIP-Hospitality, exklusiven Events und Erlebnissen auf dem Eis, die sich über das gesamte Wochenende erstreckten. Die Präsenz von U.S. Polo Assn. war auf dem gesamten Gelände zu spüren, von den Gästeerlebnissen bis hin zur offiziellen Ausstattung. Ein strahlender Stern am See war der U.S. Polo Assn. Shop, präsentiert von Enders Sport, wo die U.S. Polo Assn. St. Moritz Capsule Collection in voller Pracht zu sehen war, darunter die offiziellen Team-Trikots, offizielle Pufferjacken, Woll- und Kaschmirpullover, Woll- und Kaschmir-Quarter-Zips und Kaschmir-Mützen. Die Gäste des Shops wurden mit einem Glas Perrier Jouët verwöhnt.

"Der Snow Polo World Cup St. Moritz vereint Leistung, Tradition und internationale Sichtbarkeit auf eine Weise, die die Marke U.S. Polo Assn. in ganz Europa stärkt und ihre tiefen Wurzeln in diesem Sport festigt", sagte Lorenzo Nencini, CEO von Incom, dem westeuropäischen Bekleidungslizenznehmer von U.S. Polo Assn. "Veranstaltungen wie diese spielen eine wichtige Rolle dabei, wie die U.S. Polo Assn. durch unsere globale Marke im wahren Geist des Sports eine Verbindung zu den Verbrauchern herstellt."

Gegründet im Jahr 1985, entstand Snow Polo auf dem St. Moritzersee und hat sich seitdem zu einem der bekanntesten Wintersportspektakel der Welt entwickelt. Die einzigartige Spielfläche aus Schnee und Eis in Kombination mit der dramatischen Alpenlandschaft zieht Jahr für Jahr ein anspruchsvolles Publikum aus aller Welt und die besten Spieler dieses Sports an.

"Es war wunderbar, U.S. Polo Assn. zum ersten Mal als offiziellen Trikot- und Bekleidungspartner begrüßen zu dürfen, der dem diesjährigen herausragenden 41. High-Goal-Snow-Polo-Turnier in St. Moritz einen authentischen, sportlichen Stil verliehen hat", sagte Reto Gaudenzi, Gründer und CEO des Snow Polo World Cup St. Moritz.

"Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dieses legendäre Event zu ermöglichen, unseren Spielern, Pferdesportlern, Pferdepflegern, Crewmitgliedern und der Presse für ihre hervorragende Unterstützung, die den 41. Snow Polo World Cup St. Moritz möglich gemacht hat", sagte Gaudenzi. "Und natürlich auch bei unseren unglaublichen Zuschauern und Fans aus aller Welt - Hip, hip, hurra, wir sehen uns nächstes Jahr wieder!", fügte Gaudenzi hinzu.

Mit seinem erfolgreichen Debüt beim 41. Snow Polo World Cup St. Moritz und einer Partnerschaft bis 2030 baut U.S. Polo Assn. seine Präsenz in den renommiertesten Sportdestinationen der Welt weiter aus, unterstützt Elite-Wettbewerbe, würdigt die Tradition des Sports und verbindet Fans und Verbraucher auf einer globalen Bühne mit den authentischen Ursprüngen des Sports.

2. U.S. Polo Assn. Store auf dem zugefrorenen See, präsentiert von Enders Sport, wo Zuschauer der Weltmeisterschaft die U.S. Polo Assn. St. Moritz Capsule Collection erwerben konnten. Bildnachweis: Johnnes Räbel/ @jfrctv, @snowpolostmoritz

3. Die Führungskräfte J. Michael Prince, Lorenzo Nencini und Franco Zuccon von U.S. Polo Assn., dem offiziellen Bekleidungs- und Trikotpartner des Snow Polo World Cup St. Moritz, überreichen Standing Rock, dem Gewinner des 41. Snow Polo World Cup, Geschenke. Bildnachweis: Johnnes Räbel/ @jfrctv, @snowpolostmoritz

4. Influencer und Zuschauer des Snow Polo World Cup St. Moritz tragen U.S. Polo Assn. als Teil ihres unglaublichen Snow-Polo-Stils. Bildnachweis: @uspoloassn

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz in Wellington (Florida) hat. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und StarSports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1.Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, ModernRetail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

Über INCOM

Incom S.P.A. wurde 1951 in Montecatini Terme (PT) gegründet und ist als Bekleidungsabteilung der Marke U.S. Polo Assn. in Lizenz tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen wichtige globale Bekleidungsmarken. Außerdem gehört Incom zu den führenden Lieferanten von Militär- und Paramilitärbekleidung für den italienischen Staat, darunter Uniformen und technische Bekleidung, die mit dem speziellen Float-Patent für schwimmfähige Kleidungsstücke hergestellt werden. Seit Januar 2008 produziert und vertreibt Incom in Europa Herren-, Damen- und Kinderbekleidung, Unterwäsche und Bademode unter der Marke U.S. Polo Assn. und erzielt dabei stetig wachsende Umsatzergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.incomitaly.com.

Über Snow Polo und die Evviva Polo St. Moritz Ltd.

Der erste Polo-Wettkampf fand 1985 statt, wobei St. Moritz diese Weltpremiere ausrichtete. Seitdem findet der Snow Polo World Cup jedes Jahr am letzten Januarwochenende in St. Moritz statt. 2014 gründeten führende Vertreter des Snow Polo in der Schweiz die Evviva Polo St. Moritz Ltd. und unterzeichneten einen langfristigen Vertrag mit der Stadt St. Moritz, wodurch die nachhaltige Fortführung des Snow Polo World Cup St. Moritz gesichert wurde. Der Verwaltungsrat besteht aus Dr. Piero Dillier (President), Reto Gaudenzi (Founder, Vice President und CEO) und Arndt Küchel; Jürg Reinger ist CFO. Ein eingespieltes Team aus lokalen und regionalen Partnern und der See Infra Ltd arbeitet Hand in Hand mit den Organisatoren, um das Turnier durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.snowpolo-stmoritz.com.

