Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 27 janvier 2026) - Québec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC) (OTCQB: QIMCF) (FSE: 7FJ) (« QIMC » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que les résultats de son dernier programme de travaux géologiques sur site, mené à l'automne et au début de l'hiver 2025, confirment la force, la continuité et l'importance géologique des anomalies d'hydrogène initialement identifiées lors de la campagne estivale 2025 de la Société. Au total, 452 échantillons de gaz du sol ont été prélevés dans la zone du projet West Advocate. Les résultats obtenus sur plusieurs saisons démontrent la persistance constante des anomalies d'hydrogène dans trois zones cibles élargies et prêtes à être forées le long du corridor structurel West Advocate en Nouvelle-Écosse, y compris à proximité d'Eatonville Road. Les données recueillies dans des conditions saisonnières et atmosphériques différentes confirment que ces anomalies sont spatialement cohérentes et contrôlées sur le plan structurel, ce qui réduit considérablement les risques liés à la définition des cibles et fait progresser le projet vers un forage prioritaire.

John Karagiannidis, président et directeur général de QIMC, a déclaré :

« Ces résultats représentent un tournant significatif pour le projet West Advocate. La confirmation d'anomalies d'hydrogène cohérentes dans trois zones cibles élargies, validées par des données multi-saisonnières, renforce considérablement notre confiance dans l'ampleur et l'intégrité du système sous-jacent. Nous ne sommes plus confrontés à des anomalies isolées, nous définissons systématiquement des cibles d'hydrogène prêtes à être forées à l'aide de méthodes reproductibles et fondées sur la science. Ce travail réduit considérablement les risques du projet et positionne West Advocate comme un actif fondamental dans le portefeuille d'hydrogène naturel de QIMC. »

S'appuyant sur cette validation sur plusieurs saisons, le dernier programme de QIMC s'est concentré sur l'augmentation de la densité d'échantillonnage dans les zones prioritaires précédemment identifiées afin d'affiner et de consolider la définition des cibles prêtes à être forées. Malgré les influences saisonnières et atmosphériques bien connues sur les mesures des gaz du sol, l'approche analytique intégrée de la société confirme que les anomalies d'hydrogène persistent sur l'ensemble des périodes d'étude et restent alignées avec les contrôles structurels cartographiés. Ce résultat fournit un cadre solide et sans risque pour hiérarchiser les zones cibles dans la région d'Advocate.

La confirmation de la persistance sur plusieurs saisons et la consolidation de trois zones cibles élargies prêtes à être forées réduisent considérablement le risque géologique et positionnent West Advocate comme une plateforme de développement d'hydrogène naturel évolutive et reproductible qui peut être systématiquement reproduite sur les plus de 3 773 concessions minières de QIMC en Nouvelle-Écosse et sur ses vastes propriétés foncières du Minnesota et de la région du Québec-Ontario, plutôt que comme un simple projet d'exploration ciblé.

Qu'est-ce qu'une « zone cible » d'hydrogène naturel ?

Chaque zone cible d'hydrogène naturel définie à West Advocate représente une zone structurellement cohérente définie par la convergence de multiples indicateurs géologiques et géochimiques indépendants, notamment

Anomalies persistantes d'hydrogène (H2) observées sur plusieurs saisons

Des réponses coïncidentes au radon et au thoron indiquant des voies de migration de gaz provenant de sources profondes

L'alignement structurel avec les failles et les corridors de fractures cartographiés

Ces zones cibles constituent les éléments fondamentaux de la stratégie d'exploration et de développement de QIMC, permettant à la société de faire progresser systématiquement plusieurs opportunités prêtes à être forées au sein d'un seul corridor d'hydrogène, plutôt que de s'appuyer sur un seul résultat d'exploration binaire.

Pourquoi la normalisation du score Z est-elle utilisée ?

La variabilité saisonnière et les conditions atmosphériques telles que la température et la pression barométrique sont des défis bien connus dans l'exploration des gaz du sol et peuvent masquer les véritables signaux géologiques si les concentrations absolues de gaz sont considérées isolément. Pour remédier à cela, QIMC et l'INRS ont appliqué la normalisation du score Z indépendamment à chaque ensemble de données sur les gaz du sol.

En termes simples, la normalisation par score Z mesure l'écart entre chaque mesure d'hydrogène et son niveau de fond local, plutôt que de se baser uniquement sur les valeurs de concentration absolues. Cette approche élimine les biais saisonniers et atmosphériques et permet une comparaison directe et équitable entre les différentes périodes d'étude.

Lorsque les ensembles de données normalisés sont intégrés, les anomalies d'hydrogène qui persistent au fil des saisons sont interprétées comme des caractéristiques géologiques robustes et contrôlées structurellement, plutôt que comme des effets environnementaux transitoires. Cela réduit considérablement les risques liés à la définition des cibles et facilite l'identification des zones cibles d'hydrogène prêtes à être forées, comme détaillé dans l'interprétation technique ci-dessous.

Les travaux ont été menés par QIMC en collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) sous la direction scientifique du professeur Marc Richer-LaFlèche, qui a assuré la supervision scientifique académique et la rigueur méthodologique.

Le professeur Marc Richer-LaFlèche a déclaré :

« La deuxième étude des gaz du sol menée à l'automne et au début de l'hiver 2025 confirme que les anomalies d'hydrogène initialement identifiées lors du programme estival persistent malgré des conditions saisonnières et atmosphériques différentes. Après normalisation des ensembles de données pour tenir compte des effets de la température et de la pression, les résultats délimitent clairement trois secteurs hautement anormaux en hydrogène à West Advocate. La persistance et la cohérence spatiale de ces anomalies soutiennent fortement l'hypothèse d'un système géologique d'hydrogène contrôlé par la structure. »

Interprétation technique intégrée (figures 1 à 3)

Selon l'analyse scientifique réalisée par QIMC en collaboration avec l'INRS, les données sur les gaz du sol recueillies lors des campagnes d'échantillonnage géologique de juillet (été) et d'octobre (automne) 2025 ont été évaluées indépendamment afin de tenir compte des différences saisonnières dans les conditions atmosphériques et environnementales connues pour influencer les concentrations de gaz dans le sol.

L'échantillonnage estival a été réalisé dans des conditions plus chaudes, avec des valeurs médianes de température, de pression atmosphérique et d'humidité relative de 26 °C, 1021,6 hPa et 57,3 %, respectivement. L'échantillonnage automnal a été réalisé dans des conditions plus fraîches, avec des valeurs médianes de 14,2 °C, 1025,4 hPa et 53,2 %, respectivement. Les variations de température et de pression atmosphérique sont reconnues comme des facteurs déterminants du pompage barométrique, un processus qui peut supprimer les concentrations de gaz dans le sol mesurées pendant les périodes plus froides et les régimes de pression plus élevés. Des travaux antérieurs réalisés par Avendaño et al. (2021) identifient la région côtière atlantique du Canada et le golfe du Saint-Laurent comme des zones présentant un potentiel élevé d'efficacité du pompage barométrique.

Comme l'illustre la figure 1, la comparaison directe des concentrations brutes d'hydrogène entre les deux périodes d'échantillonnage met en évidence un décalage saisonnier attendu. Les concentrations médianes d'hydrogène mesurées lors de l'étude estivale étaient de 265 ppm(v), contre 135 ppm(v) lors de l'étude automnale. Afin de tenir compte de ce biais saisonnier, les seuils de fond d'hydrogène ont été estimés indépendamment pour chaque ensemble de données. La limite supérieure de fond pour l'hydrogène a été fixée à <318 ppm(v) pour les échantillons estivaux et à <160 ppm(v) pour les échantillons automnaux, comme le montre la figure 2.

Figure 1. Comparaison des concentrations d'hydrogène (ppm(v)) et des scores Z calculés pour les concentrations d'hydrogène des échantillons prélevés en juillet et octobre 2025 dans la région de West Advocate, en Nouvelle-Écosse. Il convient de noter que l'étude d'octobre 2025 a été réalisée à l'aide d'un détecteur Ga 5000 dont la limite de détection supérieure est de 1 000 ppm. Huit échantillons ont dépassé le seuil de 1 000 ppm.

Pour obtenir une version améliorée de ce graphique, veuillez consulter ce lien :

https://images.newsfilecorp.com/files/7968/281751_99430209d4d5e909_001full.jpg

Figure 2. Diagramme de fréquence cumulative des mesures d'hydrogène dans le sol pour les échantillonnages de juillet et octobre 2025 dans la région de West Advocate, en Nouvelle-Écosse.

Pour obtenir une version améliorée de ce graphique, veuillez consulter ce lien :

https://images.newsfilecorp.com/files/7968/281751_99430209d4d5e909_002full.jpg

Afin de permettre une comparaison significative entre les saisons, les concentrations d'hydrogène de chaque période d'échantillonnage ont été normalisées à l'aide de calculs de score Z, effectués séparément pour les ensembles de données de juillet et d'octobre. L'ensemble de données compilées de scores Z, présenté à la figure 3, intègre les anomalies d'hydrogène normalisées des deux périodes d'échantillonnage et délimite trois secteurs d'hydrogène spatialement cohérents et hautement anormaux (zones I, II et III). Ces anomalies persistent tout au long des périodes d'étude, ce qui indique un système d'hydrogène robuste et contrôlé par la structure géologique.

Figure 3. Carte compilée des scores Z des mesures d'hydrogène des échantillons prélevés en juillet et octobre 2025 dans la région de West-Advocate, en Nouvelle-Écosse. Les facteurs de score Z ont été calculés séparément pour les populations d'échantillons de juillet et d'octobre. Ces données sont combinées sur la carte afin de localiser les zones anormales regroupées en zones I, II et III.

Pour obtenir une version améliorée de ce graphique, veuillez consulter ce lien :

https://images.newsfilecorp.com/files/7968/281751_99430209d4d5e909_003full.jpg

À propos de Québec Innovative Materials Corp. (QIMC)

Québec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC) (OTCQB: QIMCF) (FSE: 7FJ) est une société d'exploration et de développement minier qui se consacre à l'exploitation du potentiel des ressources naturelles abondantes de l'Amérique du Nord. Avec des propriétés en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Minnesota (États-Unis), QIMC se spécialise dans l'exploration de gisements d'hydrogène blanc (naturel) et de silice à haute teneur.

QIMC s'engage en faveur du développement durable, de la gestion responsable de l'environnement et de l'innovation, dans le but de soutenir des solutions énergétiques propres pour une économie axée sur l'IA et neutre en carbone.

Avertissement réglementaire

Ni la Bourse canadienne des valeurs mobilières ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la CSE) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse et n'ont approuvé ou désapprouvé son contenu.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus.

Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel » et des expressions similaires, ou par des déclarations selon lesquelles des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient se produire » ou « devraient se produire ».

Bien que la société estime que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont raisonnables à la date de celui-ci, ces informations sont susceptibles de changer et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats futurs. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

