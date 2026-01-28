ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 28
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/01/27
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|22262861.0000
|3.9723
|2026/01/27
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13708091.0000
|8.0661
|2026/01/27
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21258122.0000
|6.1867
|2026/01/27
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.5171
|2026/01/27
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.5577
|2026/01/27
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|11696665.0000
|6.2831
|2026/01/27
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|40289030.0000
|8.4637
|2026/01/27
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|33144478.0000
|10.7374
|2026/01/27
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|8899109.0000
|6.0939
|2026/01/27
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|2908187.0000
|5.4885
