Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|280509.68
|6.3746
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130839650.00
|851124359.75
|6.5051
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|63300.00
|321652.45
|5.0814
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|434857.35
|5.2017
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21826340.81
|6.0629
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|87455.88
|6.2977
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23925384.00
|149856491.19
|6.2635
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1011994.97
|5.5365
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|39160000.00
|299751280.00
|7.6545
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|27/01/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|74100.00
|377988.40
|5.1011
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|27/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33041662.12
|5.9858
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|27/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|267703564.02
|5.1235
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|27/01/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2000000.00
|11074534.89
|5.5373
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|27/01/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|2000000.00
|10878454.88
|5.4392
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|27/01/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4000000.00
|20141328.24
|5.0353
