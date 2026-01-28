VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-27
|NL0009272749
|3888777.000
|389805143.44
|100.2385
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-27
|NL0009272772
|513000.000
|38331555.27
|74.7204
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-27
|NL0009272780
|360000.000
|31465011.24
|87.4028
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-27
|NL0009690239
|8210404.000
|309757500.73
|37.7274
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-27
|NL0009690247
|2208390.000
|38051367.03
|17.2304
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-27
|NL0009690254
|2426537.000
|30177440.34
|12.4364
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-27
|NL0010273801
|2681000.000
|51465754.81
|19.1965
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-27
|NL0010731816
|888000.000
|81167903.21
|91.4053
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-27
|NL0011683594
|110750000.000
|5411819201.84
|48.8652
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-27
|NL0010408704
|31703010.000
|1205476164.32
|38.0240
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-27
|NL0009272764
|318000.000
|20333086.12
|63.9405
