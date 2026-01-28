DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALEX.REAL ES 19/50 US015271AS81 28.01.2026 HZE/EOT
ALEX.REAL ES 22/52 US015271AZ25 28.01.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALEX.REAL ES 19/50 US015271AS81 28.01.2026 HZE/EOT
ALEX.REAL ES 22/52 US015271AZ25 28.01.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard