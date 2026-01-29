The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2026
ISIN Name
DE000NLB33Q0 NORDLB 23/26
DE000LB2BLU2 LBBW AD FESTZINS 22/26
XS2209356398 KOR SEAST P. 20/26
DE000LB2BLT4 LBBW NK FZA 22/26
DE000LB2BLV0 LBBW FESTZINS 22/26
DE000NLB33V0 NORDLB 23/28
XS1025682904 EX.IMP.BK.K. 14/26 MTN
DE000LB2BLS6 LBBW DL FZA 22/26
USU54985AA15 LUMEN TECHN. 21/29 REGS
XS2188805688 COVESTRO AG MTN 20/26
USU1109MAR70 BROADCOM 21/51 REGS
DE000A14J9R9 SACHSEN-ANH.LS 15/26
XS2343873597 AEDAS HOMES 21/26
ES06670509S9 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-
