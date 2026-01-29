Mit der Autonomous IT Platform von Tanium können multinationale Unternehmen sicher skalieren, Kosten senken und Risiken reduzieren und so die Zeit bis zur Bereitstellung von Patches im Median um 30 verkürzen

Tanium, ein Marktführer im Bereich Autonomous IT, hat heute bekannt gegeben, dass die Logistics Group International GmbH (LGI), ein führender Anbieter in der Transport- und Logistikbranche und Teil der schwedischen Elanders Group, ihre Endpunktmanagement-Fähigkeiten durch die Implementierung der Tanium Autonomous IT Platform erfolgreich modernisiert hat.

"Tanium vereint eine zügige Datenanalyse, schnelleres Patching, automatisiertes Softwaremanagement, nahtlose Integration und hohe Flexibilität. Das Cloud-native Design senkt zudem Kosten und reduziert den Arbeitsaufwand", so Christoph Frank, Chief Information Officer von LGI Logistics. "Man kann daher zusammenfassend sagen, dass Tanium nicht nur technologische Vorteile bietet, sondern durch Kosteneinsparungen und langfristige Prozessoptimierung auch einen erheblichen finanziellen Mehrwert schafft."

Mit über 5.000 Mitarbeitern und mehr als 2.500 Endpunkten an 50 globalen Standorten sowie einem aus über 200 Partnern in 90 Ländern bestehenden Netzwerk stand LGI mit seiner bestehenden Lösung für das Endpunktmanagement vor immer größeren Herausforderungen. Die begrenzte Datentransparenz und manuelle Prozesse hinderten das Unternehmen daran, seine IT-Automatisierung und KI vollständig zu skalieren und auszuschöpfen.

Mit der Entscheidung für Tanium hat LGI unterstützt durch den Tanium-Partner avency GmbH eine flexible, intuitive und umfassende Cloud-Lösung implementiert, die entwickelt wurde, um Abläufe zu rationalisieren, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und nahtlos in Anwendungen von Drittanbietern integriert zu werden.

"Tanium überzeugt durch sein modernes, benutzerfreundliches Interface, das eine intuitive Navigation und einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen bietet", so Mario Caruso, Product Owner bei LGI. "Es lässt sich in hohem Maße anpassen von personalisierten Dashboards bis hin zu individuellen Workflows und lässt sich so optimal auf die Anforderungen von Unternehmen zuschneiden."

Mit der Wahl von Tanium konnte LGI Kosten und Risiken senken und gleichzeitig betriebliche Verbesserungen erzielen, wie zum Beispiel:

Im Median 30 weniger Tage bis zur Patch-Bereitstellung : Autonomes Patching reduzierte das Risiko und verbesserte die Fehlerbehebungsgeschwindigkeit.

: Autonomes Patching reduzierte das Risiko und verbesserte die Fehlerbehebungsgeschwindigkeit. Geringere Betriebskosten : Echtzeitdaten reduzierten Fehler und Störungen und senkten so die Betriebskosten.

: Echtzeitdaten reduzierten Fehler und Störungen und senkten so die Betriebskosten. Schnelle Einführung und Wertschöpfung: Die intuitive und flexible Plattform von Tanium mit anpassbaren Dashboards, Berichten und Workflows ermöglichte eine schnelle Einführung und erzielte unmittelbar Ergebnisse.

"Der Erfolg von LGI verdeutlicht die transformative Kraft von Tanium Autonomous IT", so Pedro Diaz, Chief Revenue Officer bei Tanium. "Dank unserer einheitlichen, Cloud-nativen Plattform konnte LGI das Patching beschleunigen, operative Risiken reduzieren und Kosteneinsparungen erzielen. Das ist die Zukunft der IT: intelligent, autonom und unaufhaltsam."

LGI nutzt die Tanium Autonomous IT Platform in Verbindung mit Tanium Guardian, um proaktive Einblicke in seine IT-Umgebung zu erhalten, und Scan- und Patching-Fehler werden autonom innerhalb einer einzigen Plattform behoben.

