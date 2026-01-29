Gemeinsame Werte wie Vision, Wettbewerbsfähigkeit und Ehrgeiz unterstreichen die mehrjährige Partnerschaft mit dem PGA-Rookie des Jahres 2025.

WeFi Technology Group, ein globaler Anbieter von technologiebasierten Betriebskapitallösungen, gab heute eine mehrjährige Markenpartnerschaft mit Aldrich Potgieter bekannt, dem PGA Tour Rookie of the Year 2025 und einem der vielversprechendsten jungen Spieler auf der internationalen Golf-Tour.

Aldrich Potgieter, 2025 PGA Tour Rookie of the Year and one of the most promising young players on the international golf circuit.

WeFi Technology nutzt seine KI-gestützte Plattform und ist an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und Innovation in über 40 Ländern weltweit tätig. Das Unternehmen bietet Betriebskapital-Lösungen, die das Wachstum seiner Kunden fördern.

Potgieter erlangte im Alter von nur 19 Jahren weltweite Bekanntheit, als er der jüngste Gewinner in der Geschichte der Korn Ferry Tour wurde ein Meilenstein, der sowohl sein herausragendes Talent als auch seine Wettbewerbsreife unter Beweis stellte. Seine rasante Entwicklung seitdem, mit seinem ersten PGA-Tour-Titel bei der Rocket Classic im Juni letzten Jahres, hat ihn fest in der nächsten Generation der globalen Golf-Spitzenklasse etabliert.

"Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit WeFi Technology auf der globalen Bühne", sagte Aldrich Potgieter. "Ich bin stolz darauf, eine globale Marke zu vertreten, die wie ich den Wettbewerb liebt, innovativ ist und sich unermüdlich darauf konzentriert, Höchstleistungen zu erbringen."

"Aldrich verändert den Sport mit seiner Kraft und Weite. Er ist ein aufstrebender Star, motiviert und äußerst wettbewerbsorientiert", sagte Adrian Liddiard, Co-CEO von WeFi. "Diese Werte entsprechen denen unserer Mitarbeiter und der Art und Weise, wie wir unser Geschäft aufbauen und ausbauen. Unsere Kunden sind in wettbewerbsintensiven und komplexen globalen Märkten tätig. In unserer Welt sind Innovationen, die neue Maßstäbe setzen, und die Lösung komplexer globaler Finanzprobleme entscheidend für unseren Erfolg."

Über die individuellen Leistungen hinaus spiegelt die Partnerschaft eine umfassendere Übereinstimmung zwischen Hochleistungssport und Hochleistungsunternehmen wider. Im Rahmen der Vereinbarung wird Potgieter WeFi Technology bei PGA-Tour-Veranstaltungen und professionellen Engagements vertreten und so die globale Marke des Unternehmens mit einer der wettbewerbsintensivsten und anerkanntesten Sportplattformen der Welt in Einklang bringen.

"Für WeFi Technology spiegelt die Partnerschaft eine Philosophie wider, die konsequent in allen Bereichen des Unternehmens angewendet wird: Talente frühzeitig erkennen, die richtige Unterstützung und Investitionen bereitstellen und es ermöglichen, dass sich die Leistung im Laufe der Zeit verstärkt", fügte Liddiard hinzu. "Aldrich verkörpert diese Eigenschaften, und wir sind stolz darauf, ihn auf seinem Weg auf der Weltbühne zu unterstützen."

