Die neuesten Player und KI-Fähigkeiten ermöglichen fesselnde, personalisierte und interaktive Beschilderungen

In Anbetracht der steigenden Nutzung von visuellem Storytelling in immer mehr Branchen präsentiert BrightSign, Anbieter der fortschrittlichsten, leistungsfähigsten und zuverlässigsten Digital-Media-Player und Betriebssysteme, auf der ISE 2026 in Barcelona, Spanien, vom 3. bis 6. Februar 2026 die neuesten Entwicklungen im Bereich Digital-Signage-Technologie.

BrightSign präsentiert seine neuesten Innovationen am Stand Nr. 4S-150 durch interaktive Demos zu Anwendungsfällen aus den Bereichen Einzelhandel, Schnellrestaurants, Transportwesen und Wirtschaft. Besucher können die neuen KI-gestützten Objekterkennungsfunktionen der BrightSign-Player testen und dabei beobachten, wie der Inhalt auf dem Bildschirm sofort reagiert, wenn sie ein Objekt in die Hand nehmen. Die Standaktivitäten werden von der zuverlässigen Plattform von BrightSign unterstützt, einschließlich bsn.Control, BrightSignOS brightAuthor connected sowie dem globalen Partner-Ökosystem des Unternehmens.

"In der immersiven, personalisierten und visuell geprägten Welt von heute waren die Anforderungen an leistungsstarke, sichere, zuverlässige und intelligente Digital-Signage-Lösungen noch nie so hoch", sagte Steve Durkee, Chief Executive Officer von BrightSign. "Mit der richtigen Unterstützung durch KI, Managed Services und CMS-Partnerökosysteme eröffnet Digital Signage enorme Chancen. Unternehmen können auf mehr Arten als je zuvor jeden visuellen Berührungspunkt in einen intelligenten, dynamischen Treiber für Business, Umsatz und Nutzererlebnisse verwandeln."

BrightSign wird auf der ISE 2026 Folgendes präsentieren:

Künstliche Intelligenz am Rand Die Nachfrage nach immer intelligenteren digitalen Beschilderungen steigt. Unternehmen stehen unter Druck, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen, die sich in Echtzeit anpassen, messbares Engagement fördern und eine datengestützte Entscheidungsfindung unterstützen. Mit integrierten Neural Processing Units (NPUs), die leistungsstarke KI-Anwendungen direkt auf dem Player ausführen können, werden die Digital Signage-Lösungen von BrightSign intelligenter gemacht. Anwendungen für Echtzeit-Bewegungs-, Objekt- und Blickerkennung sowie zur Publikumsmessung ermöglichen interaktive, personalisierte Erlebnisse, die auf das Verhalten des Publikums reagieren. Durch die direkte Ausführung von KI-Anwendungen auf dem Player erhalten BrightSign-Nutzer Zugriff auf datenschutzkonforme Echtzeit-Informationen sowie Real-World-Reaktionen, ohne die Video- und Audioleistung zu beeinträchtigen. Die Integration mit vertrauenswürdigen CMS- und Analytics-Partnern bedeutet, dass Nutzer problemlos KI-gestützte Anwendungen erstellen können, die auf BrightSign-Playern laufen.

Zudem präsentiert Sharp am Stand Nr. 3E500 den neuen Sharp SDM Player mit der BrightSign Built-In System-on-a-Chip (SoC)-Lösung. Die All-in-One-Lösung, die ab dem zweiten Quartal 2026 verfügbar ist, vereint die Leistungsfähigkeit der erstklassigen professionellen Large-Format-Displays (LFD) von Sharp mit der hohen Leistung, überragenden Sicherheit und CMS-Kompatibilität von BrightSign Built-In auf Basis von BrightSignOS.

Weitere Informationen zur Präsenz von BrightSign auf der ISE finden Sie unter: https://www.brightsign.biz/ise-tech-show.

Über BrightSign

BrightSign LLC, der weltweite Marktführer bei Digital Signage-Mediaplayer, hat seinen Hauptsitz in San Jose, US-Bundesstaat Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Europa und Asien. BrightSign entwickelt Mediaplayer und stellt kostenlose Software- und Netzwerklösungen für alle Segmente des weltweiten Digital Signage-Marktes bereit. Von den einfachen BrightSign LS-Playern bis hin zu den BrightSign XC-Playern mit modernster Technologie und unübertroffener Performance die Produkte von BrightSign sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und marktführenden Technologien. Weitere Informationen unter BrightSign.

