DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
VIRTUNE AB O.END ETP BTC EUR SE0027598038 03.02.2026 HZE/EOT
START RESTART AUCTION: 00:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 00:10
