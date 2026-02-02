Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 02
[02.02.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2941599081
30,213,459.00
EUR
0
311,919,510.85
10.3239
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2941599248
1,941,646.00
USD
0
20,391,991.04
10.5024
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2941599834
959,532.00
GBP
0
9,819,399.21
10.2335
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2994520851
15,754,458.00
USD
0
164,911,542.09
10.4676
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2994520935
1,398,578.00
USD
0
14,165,122.97
10.1282
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2994521073
90,000.00
USD
0
925,531.14
10.2837
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2994521669
32,476.00
GBP
0
326,735.78
10.0608
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2941599164
157,824.00
EUR
0
1,588,142.64
10.0627
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU2941599594
20,000.00
CHF
0
200,776.43
10.0388
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
30.01.26
LU3218628298
2,300.00
MXN
0
467,265.30
203.1588