Kanadas Explorationssektor boomt: Kanadische Börsen melden Privatplatzierungen in großer Zahl, die Politik stellt zusätzliche Ressourcen zur Antragsbearbeitung bereit.

Das geologische Team ist vor Ort, Bohrgerät wird mobilisiert: Der kanadische Metallexplorer Visionary Copper and Gold Mines (ISIN: CA9279521012, WKN: A41FV3) steht am Beginn der ersten Explorationsphase der Lagerstätte Point Leamington im kanadischen Neufundland. Gesucht werden Gold, Silber, Kupfer, Zink und Blei.

Polymetallprojekt am Tiefpunkt des Zyklus erworben

Das Unternehmen hatte Point Leamington 2016 erworben - am "Tiefpunkt des letzten Metallzyklus", wie CEO Max Porterfield im jährlichen Brief an die Aktionäre im Januar erläuterte. Was dieser Tiefpunkt bedeutet, zeigt ein Blick auf die Preisentwicklung. Vor zehn Jahren kostete ein Pfund (lb) Kupfer etwa 2,0 USD. Heute werden rund 6,0 USD gezahlt: Ein Plus von 200 %. Silber war für 15 USD pro Feinunze erhältlich - aktuell liegt der Preis mehr als fünfmal so hoch. Mit 1.175 USD wurde Anfang Februar 2016 eine Feinunze Gold gehandelt: Auch dieser Kurs liegt heute mehr als viermal so hoch.

Visionary Copper and Gold hat Point Leamington gewissermaßen zu Einstiegskursen gekauft. Die 2021 aktualisierte Mineralressourcenschätzung taxiert das Vorkommen in der angezeigten Kategorie auf knapp 146 tausend Unzen Gold, 2,0 Mio. Unzen Silber, 60,0 Mio. Pfund Kupfer, 153,5 Mio. Pfund Zink und 1,5 Mio. Pfund Blei. In der abgeleiteten Kategorie kommen noch einmal 65,4 tausend Unzen Gold, 1,4 Mio. Unzen Silber, 13,3 Mio. Pfund Kupfer, 102,9 Mio. Pfund Zink und 2,6 Mio. Pfund Blei hinzu.

Angesichts der starken Preisentwicklung bei kritischen und Edelmetallen soll die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) erweitert und das wirtschaftliche Gewinnungspotenzial von Point Leamington optimiert werden. Das Expertenteam hat prioritäre Explorationsziele identifiziert, wobei der Schwerpunkt auf oberflächennahen, kupfer-, zink-, gold- und silberreichen Zonen liegt. Erste Untersuchungen dieser Ziele sollen im Rahmen der in Kürze beginnenden Explorationsbohrkampagne durchgeführt werden.

Zügige, messbare Ergebnisse, die den Projektwert steigern, sind derzeit die harte Währung unter Kanadas Explorern. Die Rallye an den Metallmärkten hat das gewaltige Explorationspotenzial des Landes wieder auf das Radar der Investoren geholt.

British Columbia meldet Rekordausgaben für Exploration

Erste konkrete Zahlen dazu gelangen allmählich in Umlauf. So meldete die Provinz British Columbia für 2025 Ausgaben für die Mineralexploration in Höhe von 750,9 Mio. CAD - nominal ein Rekordhoch und inflationsbereinigt der vierthöchste Wert seit 1990. Die Provinz stellte angesichts der hohen Aktivität in dem Sektor umgehend 3,0 Mio. CAD für die Verwaltung zur Verfügung, um Anträge und Genehmigungen zu beschleunigen.

Hohe Aktivität in Kanadas Bergbau - und ganz besonders jene im Bereich der Exploration - spiegelt sich in den Kapitalflüssen in Richtung TSX und TSXV notierter Unternehmen wider. Rund 80 Unternehmen allein aus dem Edel- und Basismetallbereich meldeten allein im Januar den erfolgreichen Abschluss von Finanzierungsrunden. Viele dieser Unternehmen sind nicht nur in Kanada an der Börse notiert, sondern auch mit ihrem Projektportfolio oder Teilen davon im Land vertreten.

Arcus Development etwa beschaffte sich mit einer 2 Mio. CAD schweren Platzierung Mittel zur Exploration des Touleary-Projekts im White Gold District des Yukon-Territoriums. Canasil Resources warb 500.000 CAD ein - unter anderem für das Silber-Gold-Kupfer-Projektportfolio in British Columbia.

Aben Gold erhielt im Rahmen einer Finanzierung 400.000 CAD. Das Unternehmen exploriert die Goldprojekte Justin im Südosten des Yukon im Tintina-Goldgürtel und Forrest Kerr im Nordwesten von British Columbia. Das auf kritische Mineralien in Saskatchewan fokussierte Unternehmen Arya Resources schloss eine 1,65 Mio. CAD umfassende Privatplatzierung ab.

Dass die Explorationsaktivität im kanadischen Bergbau zugenommen hat, wird auch an den Berichten von Explorern über Projektfortschritte deutlich: Deren Zahl wächst ebenso wie der Umfang der gemeldeten Fortschritte. Der Zusammenhang ist simpel: Mehr Kapital bedeutet mehr Personal und mehr Gerät und damit mehr Bohrungen, Analysen etc.

Kanadas Explorer melden Fortschritte

Independence Gold legte Anfang Januar einen aktualisierten Ressourcenbericht für das Gold- und Silberprojekt 3Ts im Bergbaubezirk Omineca (British Columbia) vor. Diese umfasst in der angezeigten Kategorie knapp 2,8 Mio. Tonnen mit 3,18 Gramm Gold und 82,35 Gramm Silber pro Tonne, was 286.000 Feinunzen Gold und knapp 7,4 Mio. Feinunzen Silber entspricht.

Kodiak Copper legte am 22. Januar die erste MRE für das Kupfer-Gold-Projekt MPD im Süden von British Columbia vor: Eine angezeigte Mineralressource: 82,9 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalent von 0,39 %, entsprechend 519 Millionen Pfund (Mlb) Kupfer und 0,39 Millionen Unzen Gold.

Tudor Gold gab am 22. Januar eine aktualisierte MRE für die Goldlagerstätte Goldstorm in seinem Flaggschiffprojekt Treaty Creek im Golden Triangle (BC). Die angezeigte Mineralressource geht von 24,9 Millionen Unzen Gold, 148,7 Millionen Unzen Silber und 3,048 Milliarden Pfund Kupfer an enthaltenen Metallen aus.

Walker Lane Resources präsentierte in diesem Jahr eine aktualisierte MRE für das Silver Heart Projekt im Yukon. Die abgeleitete Schätzung taxiert das Vorkommen auf gut 4,3 Mio. Unzen Silber, 9,9 Mio. Pfund Blei und 84,7 Mio. Pfund Zinn.

Visionary Copper and Gold: Ziel MRE Update und PEA

Auch Visionary Copper and Gold sieht eine Aktualisierung der NI 43-101-Ressourcenschätzung und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie (PEA) nicht mehr in weiter Ferne. Die geplanten Arbeiten in den kommenden Monaten sollten das Unternehmen in dieser Hinsicht "gut aufstellen", so CEO Porterfield.

Die Ergebnisse der ersten Phase der Explorationsbohrungen, erläutert er, sollen die Grundlage für eine intensive Folgekampagne bilden. Deren Ziel: Neue mineralisierte Zonen abgrenzen, die Zuverlässigkeit der bestehenden Ressourcenschätzung durch gezielte Bohrungen erhöhen und das Wachstumspotenzial der Lagerstätte in der Tiefe testen. Um die Metallverteilung innerhalb der Lagerstätte besser zu verstehen, wurden historische Bohrkerne für mineralogische Untersuchungen entnommen. Zudem plant das Unternehmen noch für dieses Jahr ein zweiphasiges metallurgisches Programm. Diese werden "die Gewinnungsprozesse definieren und wertvolle Daten für zukünftige Ingenieurstudien liefern", ist Porterfield überzeugt.

Visionary Copper and Gold wird an der Börse derzeit mit knapp 10 Mio. EUR bewertet. Die Rallye an den Metallmärkten hat sich bislang nicht auf den Aktienkurs ausgewirkt. Dies könnte sich jedoch rasch ändern, sollten sich bei Point Leamington die erhofften Explorationserfolge einstellen.

Weitere Informationen zu Visionary Copper & Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/visionary-copper-gold-mines/

Unternehmen: Visionary Copper & Gold

TSXV: VCG

ISIN: CA9279521012

WKN: A41FV3

Webseite: https://visionarycoppergold.com/

