Freudenberg Medical, ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner für die Medizintechnologie- und Biopharmaindustrie, gibt heute die Einführung von LUBRITEQ bekannt einer neuen, leistungsstarken hydrophilen Beschichtungslösung inklusive eines umfassenden Portfolios an Entwicklungs- und Fertigungsservices. LUBRITEQ ist ab sofort weltweit verfügbar.

Freudenberg Medical stellt LUBRITEQ vor: Eine neue Ära in hydrophilen Beschichtungen

Mit der Markteinführung von LUBRITEQ ist Freudenberg Medical der einzige Anbieter hydrophiler Beschichtungen, der fortschrittliche Oberflächenchemie mit umfassenden internen Kompetenzen in der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten vereint. Die Kombination dieser komplementären Technologien steigert Effizienz und Zuverlässigkeit über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg.

"Hydrophile Beschichtungen und das Design von Medizinprodukten müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, um optimale Leistung zu erzielen. In der Medizintechnologie wurden diese Disziplinen jedoch traditionell getrennt betrachtet", sagt Michael McGee, CEO von Freudenberg Medical. "Als wirklich integrierter Partner, der beide Bereiche beherrscht, ermöglichen wir unseren Kunden schnellere Markteinführungen bei geringerem Risiko und höherer Planungssicherheit indem wir Produktdesign, fortschrittliche Materialien, präzise Beschichtungstechnologien und Anwendungsexpertise nahtlos miteinander verbinden."

Fundierte Oberflächenchemie als technologische Basis

Freudenberg Medical verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beschichtung von Medizinprodukten, insbesondere am Standort Aachen (ehemals Hemoteq AG). Das Unternehmen gilt als Pionier für komplexe Drug-Device-Kombinationsprodukte und anspruchsvolle Oberflächenmodifikationslösungen.

"Mit mehr als 40 Beschichtungstechnologen, Chemieingenieuren und Technikern, die weltweit mit rund 250 Medizintechnik- und Katheteringenieuren an insgesamt 11 weiteren Standorten zusammenarbeiten, verfügen wir über eine außergewöhnliche Kompetenz in der Entwicklung komplexer chemischer Lösungen", so McGee weiter. "Bereits heute beschichten wir jährlich mehr als eine Million Medizinprodukte. Die Einführung von LUBRITEQ ist daher eine konsequente Weiterentwicklung und der logische nächste Schritt, um die Anforderungen unserer Kunden noch gezielter zu erfüllen."

Aus Kundenanforderungen entwickelt

Der Markteinführung von LUBRITEQ gingen intensive Gespräche mit Kunden und Branchenexperten voraus. Ziel war es, bestehende Marktangebote und Partnerschaftsmodelle kritisch zu hinterfragen und unzureichend adressierte Kundenbedürfnisse zu identifizieren. Dabei zeigte sich, dass diese trotz technologischer Fortschritte vielfach nicht vollständig erfüllt werden. Besonders genannt wurden der Wunsch nach flexibleren Kooperationsmodellen sowie nach einer Reduzierung der Komplexität bestehender Lizenz-, Gebühren- und Royalty-Strukturen.

"Wir haben ein klares und konsistentes Feedback erhalten, das direkt in unsere Strategie eingeflossen ist", sagt Keith Kiernan, Chief Commercial Officer von Freudenberg Medical. "Kunden suchen nicht nur nach einer besseren Beschichtung, sondern nach einem besseren Partner. LUBRITEQ steht für ein Partnerschaftsmodell, das genau darauf ausgerichtet ist: keine Royalties, keine starren Strukturen sondern Performance, Partnerschaft und Fortschritt."

LUBRITEQ Hydrophile Beschichtung Services

LUBRITEQ ist eine fortschrittliche, UV-härtende hydrophile Beschichtung, die für eine Vielzahl von Medizinprodukten aus Polymer- und Metallsubstraten entwickelt wurde. Sie bietet hohe Gleitfähigkeit bei außergewöhnlicher Haltbarkeit, gleichmäßiger Beschichtungsqualität sowie extrem niedriger Partikelbildung. Die Beschichtung ist individuell anpassbar, um spezifische Produktanforderungen optimal zu erfüllen, und mit nahezu allen in der Medizintechnik zugelassenen Materialien kompatibel.

Da reine Beschichtungsleistung nicht ausreicht, wird LUBRITEQ durch ein umfassendes Servicemodell ergänzt, das Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg unterstützt von der frühen Machbarkeitsphase bis zur kommerziellen Serienproduktion. Zum Leistungsangebot zählen unter anderem eine erste Machbarkeitsbewertung innerhalb von zwei Wochen, maßgeschneiderte Programme zur Beschichtungsanpassung sowie flexible Optionen für die Serienfertigung. Diese umfassen sowohl den Technologietransfer zum Kunden als auch die Beschichtung an einem der 12 globalen Standorte von Freudenberg Medical. Der integrierte Ansatz reduziert Schnittstellen, minimiert Risiken und beschleunigt Entwicklungszeiten.

Kundenorientiertes, transparentes Geschäftsmodell

Im Gegensatz zu gängigen Branchenpraktiken führt Freudenberg Medical für LUBRITEQ ein transparentes Geschäftsmodell ohne versteckte Kosten ein, das das Risiko bei Produkteinführungen deutlich reduziert. Kunden erhalten Zugang zu einer leistungsstarken hydrophilen Beschichtungslösung ohne Royalties, ohne feste oder jährliche Gebühren und ohne Kosten für den Zugriff auf regulatorische Dokumentationen. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für langfristige, vertrauensbasierte Partnerschaften.

"Mit LUBRITEQ setzt Freudenberg Medical neue Maßstäbe dafür, was ein Partner für hydrophile Beschichtungen leisten kann und sollte", sagt Michael McGee. "Die ersten Rückmeldungen unserer Kunden bestätigen, dass wir einen realen Bedarf adressieren. Exzellente Technologie, exzellenter Service und ein Geschäftsmodell auf Vertrauensbasis das ist der Standard, den wir setzen."

Freudenberg Medical präsentiert LUBRITEQ diese Woche auf der MD&M West in Anaheim, Kalifornien. Besuchen Sie Stand 2609, um mehr über LUBRITEQ zu erfahren und zu entdecken, wie Freudenberg Medical hydrophile Beschichtungen neu definiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Über Freudenberg Medical

Freudenberg Medical ist ein vertrauenswürdiger strategischer CDMO-Partner für Unternehmen der Medizintechnik und Pharmaindustrie und verpflichtet, hochwertige Lösungen von der Ideenfindung bis zur Markteinführung und Serienproduktion zu liefern. Mit über 2.900 Mitarbeitern an 12 globalen Produktionsstandorten in wichtigen MedTech-Hubs und nachweislicher Expertise in Materialien und Technologien bietet Freudenberg Medical ein umfangreiches Spektrum an vertikal integrierten Fähigkeiten: von minimal-invasiven Lösungen einschließlich komplexer Katheter, Hypotubes, steuerbarer Schäfte, Griffe sowie Medikamenten- und hydrophilen Beschichtungen bis hin zu Präzisionsspritzguss, Zwei-Komponenten- und Mikrospritzguss, fortschrittlichen Extrusionen und Lösungen für intelligente Medizinprodukte. www.freudenbergmedical.com

Contacts:

Medienkontakte

Laura Kirstein

Director Marketing and Communications

Freudenberg Medical

laura.kirstein@freudenbergmedical.com

Maura Leahy

Strategic Marketing

Freudenberg Medical

maura.leahy@freudenbergmedical.com