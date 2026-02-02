Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 2 février 2026) - CBC/Radio-Canada, le diffuseur officiel canadien des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026, annonce aujourd'hui qu'il s'associe avec des bibliothèques publiques pour vous faire vivre les moments forts des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, d'un bout à l'autre du pays. Ce sont plus de 800 bibliothèques publiques, partout au Canada, qui organiseront des séances de visionnement gratuites de Milano Cortina 2026, en français et en anglais, du 6 au 22 février 2026 (Jeux Olympiques d'hiver) et du 6 au 15 mars 2026 (Jeux Paralympiques d'hiver).

La liste complète des bibliothèques participantes est disponible ici et sera mise à jour régulièrement.

C'est la plus récente initiative de Collab, le programme de partenariats avec les bibliothèques publiques de CBC/Radio-Canada. Depuis 2021, le diffuseur public et les bibliothèques publiques ont tissé des liens encore plus étroits avec la population canadienne grâce à un large éventail d'activités. Après des mois de préparation, nos équipes sont ravies de pouvoir rassembler les Canadiens et Canadiennes dans leurs bibliothèques locales pour encourager Équipe Canada.

Pour plus d'informations concernant tous les événements organisés par CBC/Radio-Canada à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026:

Consultez la page Olympique de Radio-Canada pour les événements organisés à Montréal et à travers le Canada

Consultez la page expérience de CBC (en anglais seulement)

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones: deine suliné, dene kǝdǝé, dene zhatié, cri de l'Est, dinjii zhu' ginjik, inuktitut, inuvialuktun et tlicho. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiennes et Canadiens à l'ère numérique.

