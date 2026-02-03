Unterföhring (ots) -- Das Bundle verknüpft den Fernseh-Komfort von HD+ mit den Top-Sportarten Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey- Attraktives Angebot für Satelliten-TV-Zuschauer sowie für alle, die ein abwechslungsreiches Fernseh-Angebot über Internet suchen- HD+ Abo-Kunden sparen damit umgerechnet die Kosten für 1 Jahr HD+Mit HD+ und Dyn im Paket erhalten Sportfans ein attraktives Gesamtpaket aus HD-Fernsehen und Live-Sport als Streaming-Service über die Dyn App für zwölf Monate. Abonnentinnen und Abonnenten profitieren von einem günstigen Paketpreis.HD+ über Satellit und DynHD+ über Satellit und Dyn gibt es für 14,50 Euro pro Monat. Gegenüber den regulären Preisen - monatlich 6,99 Euro für HD+ sowie 14,50 Euro für Dyn - sparen Haushalte mit HD+ und Dyn im Paket im Jahr 83,88 Euro.Das Paket aus HD+ und Dyn richtet sich an alle Sat-Haushalte, die auch die privaten Sender in HD empfangen und attraktiven Live-Sport erleben möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie die HD+ TV-App, ein HD+ Modul oder einen HD+ Receiver nutzen.HD+ Stream (für Fernsehen über Internet) und DynWer eine Lösung für Fernsehen über das Internet sucht, kann das Paket aus HD+ Stream und Dyn für 17,99 Euro pro Monat nutzen. Regulär zahlen Nutzende monatlich 9,99 Euro für HD+ Stream sowie monatlich 14,50 Euro für Dyn im Jahresabo. Sie sparen mit dem Paket damit 78,- Euro im Jahr.HD+ Stream bietet zwei parallele Streams mit Live-TV mit über 100 HD-Sendern und Zugang zu umfangreichen Mediatheken-Inhalten von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. Der Dienst funktioniert ohne spezielle Empfangshardware auf vielen gängigen TV-Sticks und -Boxen, ausgewählten Smart-TVs sowie auf Smartphones und Tablets - unter anderem via Amazon Fire TV, Magenta TV, waipu.tv, Google TV und weiteren kompatiblen Geräten. HD+ ist dafür als entsprechende Android-App verfügbar.Dyn ist ein Streaming-Dienst mit Live-Übertragungen und On-Demand-Inhalten zu Handball, Basketball, Tischtennis, Hockey und Volleyball. Mit dem HD+ Dyn Paket erhalten Abonnenten Zugang zu allen dort verfügbaren Live-Spielen, Highlights, Magazinen, Interviews und Hintergrundberichten. Neben den regulären Spieltagen bildet Dyn auch die heißen Phasen der Wettbewerbe ab - von Playoffs bis zu Finalrunden. Gerade erst ging die spannende Handball-Europameisterschaft zu Ende. Die Spieler kehren nun zu ihren Vereinen zurück - eine Vielzahl von ihnen in die DAIKIN Handball-Bundesliga. Dyn überträgt alle Spiele der "Stärksten Liga der Welt". Ebenso sehen etwa Basketballfans alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga, des BBL Pokals und der Champions League live und umfassend. Die Nutzung erfolgt über die Dyn Streaming App, die auf vielen Plattformen verfügbar ist.Nach Ablauf der zwölfmonatigen Bundle-Laufzeit gehen HD+ und Dyn automatisch in jeweils eigenständige, monatlich kündbare Abos über, sofern sie nicht gekündigt werden.Max Ehrhardt, Chief Revenue und Marketing Officer bei Dyn: "Fernsehen und Live-Sport gehören zusammen. Für Fans war es nie eine Entscheidung zwischen Fernsehen und Live-Sport, sondern es ging um die Verbindung von beidem. Genau deshalb ist die Kombination aus HD+ und Dyn so konsequent: Wir bringen ein starkes Fernsehangebot und einen innovativen Sportstreamingdienst zusammen und schaffen ein Bundle, das hochwertiges TV-Erlebnis mit relevantem Live-Sport verbindet - einfach, attraktiv und nah am Fan.""Mit dem Paket aus HD+ und Dyn bieten wir einen spürbaren Mehrwert für Bestandskunden und Neueinsteiger - mit einen attraktiven Einstiegspreis und den Zugang zu großartigen Sporterlebnissen", sagt Andreas Schulz, Leiter Produktmanagement der HD PLUS GmbH. "Für viele wird es damit noch attraktiver, HD+ weiter zu nutzen und zugleich die Sportwelt von Dyn für sich zu entdecken."Einfache Buchung über HD+Gebucht werden kann das HD+ Dyn Paket direkt über die HD+ Webseite https://www.hd-plus.de. Kund:innen erhalten einen Gutscheincode für 12 Monate Dyn. Diesen lösen sie auf der Dyn Webseite ein.Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 100 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender.Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6209278