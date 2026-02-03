Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 3 février 2026) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou « la Société ») a le plaisir d'annoncer avoir octroyé un mandat à la firme Moreau afin de réaliser les travaux préparatoires et d'accompagner les démarches réglementaires requises pour la construction d'une ligne électrique dédiée reliant le poste de Normétal au projet Perron, situé à Valcanton. Ce mandat constitue une étape clé dans le déploiement des infrastructures énergétiques du projet et dans l'avancement des prochaines phases de développement du projet Perron.

Moreau, entrepreneur établi en Abitibi et reconnu pour son expertise en infrastructures électriques industrielles, accompagnera Amex dans les activités de planification, d'ingénierie et d'obtention des permis liées à la construction d'une ligne moyenne tension de 25 kV sur une distance approximative de 6,5 km entre le poste de Normétal d'Hydro-Québec et le site du projet. Cette infrastructure permettra d'assurer une alimentation électrique stable répondant aux normes industrielles et soutiendra les activités d'échantillonnage en vrac ainsi que les opérations projetées de la phase 1, un scénario de traitement à forfait actuellement à l'étude de faisabilité.

Victor Cantore, président et chef de la direction d'Amex Exploration, a commenté: « Le raccordement direct au réseau d'Hydro-Québec devrait constituer un élément important des paramètres techniques et économiques évalués dans le cadre de l'étude de faisabilité en cours pour la phase 1. L'établissement précoce d'une alimentation électrique permanente améliore la visibilité des coûts, la fiabilité des opérations et la robustesse globale du projet. »

Le raccordement au réseau d'Hydro-Québec permettra au projet Perron de s'appuyer sur une source d'énergie renouvelable, fiable et à faible empreinte carbone. Cette intégration énergétique réduira de manière significative la dépendance aux génératrices diesel, améliorera l'efficacité opérationnelle du site et appuiera directement les objectifs environnementaux de la Société en diminuant les émissions de gaz à effet de serre, en réduisant les risques liés à la manutention des carburants et en limitant les impacts opérationnels.

Sous réserve de l'obtention des permis requis, la mise en service de la ligne électrique est prévue pour le troisième trimestre de 2026. La mise en œuvre de cette infrastructure stratégique renforce la viabilité technique du projet Perron et témoigne de l'engagement d'Amex à déployer des solutions durables et performantes dès les premières étapes du développement.

La Société poursuit de façon méthodique le développement de ses infrastructures critiques afin de soutenir la croissance du projet Perron, tout en maintenant des normes élevées sur les plans technique, environnemental et opérationnel.





Figure 1: Tracé proposé pour la ligne électrique de 25 kV

Pour obtenir une version améliorée de ce graphique, veuillez consulter ce lien :

https://images.newsfilecorp.com/files/2667/282503_e6798f4e24917ad8_002full.jpg

Personnes Qualifiés et QA&QC

Les informations scientifiques et techniques présentées dans ce communiqué de presse ont été examinées et approuvées par Stephen Coates, ingénieur professionnel, une « personne qualifiée » indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (la « personne qualifiée »).

À propos d'Amex

Amex Exploration inc. a fait d'importantes découvertes d'or à haute teneur, ainsi que des zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, dans le cadre de son projet aurifère Perron, détenu à 100 %, situé à Valcanton, soit à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, au Québec. Le projet Perron consiste en 183 claims contigus, pour une superficie de 65,75 km². Le projet abrite à la fois des minéralisations aurifères à fort tonnage et à haute teneur.

Combiné au projet adjacent Perron Ouest et aux projets Abbotsford et Hepburn (incluant des claims additionnels acquis par jalonnement) en Ontario, le portefeuille foncier consolidé couvre une superficie de 501,08 km² à l'échelle d'un district. Cette vaste propriété se trouve dans une géologie très prometteuse, propice à la minéralisation aurifère à haute teneur et à des minéralisations du type SMV.

Le projet bénéficie d'excellentes infrastructures: accessible par une route praticable toute l'année, il est situé à seulement 20 minutes d'un aéroport et à environ 6.5 km de la ville de Normétal. Il est également situé à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d'importants producteurs d'or.

Restez au courant des développements d'Amex Exploration et rejoignez nos communautés en ligne sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs. Les énoncés, sauf ceux qui ont trait à des faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux qui, selon la Société, pourraient ou devraient se concrétiser ou se concrétiseront dans l'avenir, notamment les programmes d'exploration prévus, les résultats d'exploration positifs qui sont attendus, l'expansion des zones minéralisées, la date de la déclaration des résultats d'exploration, la capacité de la Société à poursuivre les programmes d'exploration, la disponibilité des capitaux nécessaires pour financer l'exploration ainsi que la minéralisation ou les ressources minérales possibles constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît la nature prospective d'un énoncé à l'emploi de verbes conjugués au futur ou au conditionnel et de termes tels que « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « être d'avis que », « avoir l'intention de », « projeter », « planifier » ou « acquérir », ou encore à l'emploi de leur forme négative ou d'autres variantes de ces termes ou d'expressions comparables. Les énoncés prospectifs reposent sur de nombreux risques et impondérables qui sont indépendants de la volonté de la Société et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'incapacité d'estimer les ressources minérales, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne correspondent pas aux attentes de la Société, la conjoncture économique et commerciale générale, l'évolution des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité d'une main-d'œuvre et d'équipements suffisants, les modifications législatives et la modification des exigences en matière de permis, les changements météorologiques imprévus, les litiges et les réclamations concernant les titres de propriété, les risques environnementaux ainsi que les risques relevés dans le rapport de gestion annuel de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces impondérables se concrétisaient ou si les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats indiqués. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tâché de cerner les risques, les impondérables et les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart important entre les prévisions et les résultats réels, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux objectifs. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard, à moins que les lois applicables ne l'exigent expressément.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/282503

