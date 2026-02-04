Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 04
|03/02/2026
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|278308.12
|6.3246
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130839650.00
|842391460.56
|6.4384
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|63300.00
|318352.16
|5.0293
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|431585.11
|5.1626
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|22082311.01
|6.134
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|86208.07
|6.2078
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|24125384.00
|148980164.75
|6.1752
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|998019.35
|5.4601
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|41810000.00
|321739478.78
|7.6953
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|03/02/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|74100.00
|380000.40
|5.1282
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|03/02/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|31913251.27
|5.7814
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|03/02/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|267225324.90
|5.1144
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|03/02/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2000000.00
|11075364.84
|5.5377
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|03/02/2026
|RHYH
|IE000SI9E3I8
|45516.00
|227366.88
|4.9953
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|03/02/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|1950000.00
|10558213.16
|5.4145
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|03/02/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4000000.00
|20155674.55
|5.0389
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|03/02/2026
|3DCH
|IE000A537EY2
|42169.00
|210883.35
|5.0009
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|03/02/2026
|3DCG
|IE000JJMOWY0
|3950000.00
|19836518.46
|5.0219
