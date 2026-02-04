Anzeige
PR Newswire
04.02.2026 08:06 Uhr
Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 04

03/02/2026
Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 278308.12 6.3246
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 130839650.00 842391460.56 6.4384
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DGD IE00042EX8S2 63300.00 318352.16 5.0293
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DGH IE0001CEGCP5 83599.00 431585.11 5.1626
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 22082311.01 6.134
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 86208.07 6.2078
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DUS IE000XERHYF0 24125384.00 148980164.75 6.1752
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DUH IE000DEXCOR7 182785.00 998019.35 5.4601
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 03/02/2026 3DEM IE0002Z12PN9 41810000.00 321739478.78 7.6953
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 03/02/2026 REMD IE00063T9YS5 74100.00 380000.40 5.1282
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 03/02/2026 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 31913251.27 5.7814
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 03/02/2026 RCEG IE000D1DAPO5 52250000.00 267225324.90 5.1144
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF 03/02/2026 RHYE IE0000LTAD82 2000000.00 11075364.84 5.5377
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 03/02/2026 RHYH IE000SI9E3I8 45516.00 227366.88 4.9953
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 03/02/2026 RHYG IE000LW5CCQ4 1950000.00 10558213.16 5.4145
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF 03/02/2026 3DCE IE000PUAKZP8 4000000.00 20155674.55 5.0389
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 03/02/2026 3DCH IE000A537EY2 42169.00 210883.35 5.0009
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 03/02/2026 3DCG IE000JJMOWY0 3950000.00 19836518.46 5.0219

