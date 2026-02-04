Willingen (ots) -Vom 30. Januar bis zum 1. Februar nahm CHiQ als offizieller Datenpartner am FIS Skisprung-Weltcup in Willingen teil und präsentierte während eines der bedeutendsten Wintersport-Events einem weltweiten Publikum seine Smart-Home-Lösungen.Die Marke war mit einem eigenen Ausstellungsbereich vertreten, in dem Kernprodukte wie 65-Zoll-Mini-QLED-Fernseher, Colorluxe-Waschmaschinen und Kühlschränke in italienischem Design vorgestellt wurden. Interaktive Produktvorführungen stellten die Fähigkeiten von CHiQ in den Bereichen Display-Technologie, benutzerfreundliche Schnittstellen und Integration intelligenter Geräte in moderne Wohnräume unter Beweis.Eine beliebte Fotozone zeigte den CHiQ-Markenbotschafter und deutschen Skispringer Andreas Wellinger auf Bildmaterial und Aufstellern der Marke. Aktivitäten vor Ort begeisterten die Besucherinnen und Besucher zusätzlich und verstärkten die Interaktion mit der Marke.Um die Reichweite zu erhöhen, teilten deutsche Contentcreator wie Ski-Influencer @sendtwitchhd und Lifestyle-Autor @diezel.daniel ihre Erlebnisse in Echtzeit in den sozialen Medien. Dadurch stellten sie eine Verbindung zwischen der Begeisterung für das Event und der Vision von CHiQ für Smart Living her.Passend zum Thema "Bring It Home" führte CHiQ eine koordinierte Social-Media-Kampagne durch, in der Höhepunkte geteilt wurden, welche die Leidenschaft für den Sport mit Innovationen im Bereich Smart Home verknüpften.Diese Partnerschaft unterstützt die Strategie von CHiQ, seine Präsenz in Europa zu stärken und über Sport, Technologie und modernen Lifestyle mit Verbraucherinnen und Verbrauchern in Verbindung zu treten.Über CHiQCHiQ ist eine innovative Marke für Haushaltsgeräte, die plattformübergreifende smarte Lösungen für Privathaushalte, Gemeinden und Städte entwickelt und damit eine führende Rolle im Smart-Living-Ökosystem anstrebt.Pressekontakt:Yatim ZhongGeschäftsbereich Digitale MedienCHANGHONG INTERNATIONAL HOLDING (HK) LIMITEDyatian.zhong@changhong.comTel. (852) 31549741Original-Content von: CHiQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156285/6210077